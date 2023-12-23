Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил перед празндиками любимое праздничное блюдо – это утка запеченная с яблоками. "Мастер Шеф" Ярославский рассказал детально, как правильно запечь утку и сделать мясо очень мягким и нежным.
Время приготовления: 3-3,5 часа (включая время маринования)
Ингредиенты:
- 1 утка (весом около 1.3 кг)
- 55 г горчицы дижонской
- 60 г меда
- Соль
- Черный перец
- 5 небольших зеленых яблок
- 5 небольших картофелин
- Белое вино (по желанию)
- Травы (чабрец, розмарин)
- Фольга
Приготовление маринада:
В глубокой миске смешайте горчицу, мед, соль и черный перец, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Промойте утку, высушите полотенцем и натрите маринадом.
Положите утку в миску с маринадом, натрите снаружи и внутри, затем оставьте мариноваться в холодильнике на ночь или даже на 2 дня.
Подготовка к запеканию:
Разогрейте духовку до 180 градусов. "Мастер Шеф" Ярославский добавляет, разрежьте яблоки на четвертинки, вырежьте семена.
Разрежьте картофелины пополам.
Запекание:
Выньте утку из холодильника и дайте ей немного прогреться до комнатной температуры.
На середину фольги положите утку, а вокруг нее распределите яблоки и картошку, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
Поднимите боковые края фольги, чтобы образовать "челнок", чтобы соки не вытекали.
При необходимости, обвяжите ножки утки шпагатом для более красивого вида.
При желании, добавьте белое вино и травы (чабрец, розмарин).
Запекание:
Закройте утку фольгой, чтобы она готовилась в собственном соке. Поставьте в разогретую духовку на 180 градусов на 1 час.
Уменьшите температуру до 120 градусов и готовьте еще 2-2,5 часа.
Затем откройте фольгу, полейте утку получившимися соками, поднимите температуру до 200-220 градусов и доведите до румяной корочки.
Подача:
Выньте утку из духовки, нарежьте и подавайте с яблоками и картошкой. Полейте соусом из соков, добавил "Мастер Шеф" Ярославский.
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