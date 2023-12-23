Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал детально о том, как приготовить праздничное блюдо.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил перед празндиками любимое праздничное блюдо – это утка запеченная с яблоками. "Мастер Шеф" Ярославский рассказал детально, как правильно запечь утку и сделать мясо очень мягким и нежным.

Время приготовления: 3-3,5 часа (включая время маринования)

Ингредиенты:

1 утка (весом около 1.3 кг)

55 г горчицы дижонской

60 г меда

Соль

Черный перец

5 небольших зеленых яблок

5 небольших картофелин

Белое вино (по желанию)

Травы (чабрец, розмарин)

Фольга

Приготовление маринада:

В глубокой миске смешайте горчицу, мед, соль и черный перец, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Промойте утку, высушите полотенцем и натрите маринадом.

Положите утку в миску с маринадом, натрите снаружи и внутри, затем оставьте мариноваться в холодильнике на ночь или даже на 2 дня.

Подготовка к запеканию:

Разогрейте духовку до 180 градусов. "Мастер Шеф" Ярославский добавляет, разрежьте яблоки на четвертинки, вырежьте семена.

Разрежьте картофелины пополам.

Запекание:

Выньте утку из холодильника и дайте ей немного прогреться до комнатной температуры.

На середину фольги положите утку, а вокруг нее распределите яблоки и картошку, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Поднимите боковые края фольги, чтобы образовать "челнок", чтобы соки не вытекали.

При необходимости, обвяжите ножки утки шпагатом для более красивого вида.

При желании, добавьте белое вино и травы (чабрец, розмарин).

Запекание:

Закройте утку фольгой, чтобы она готовилась в собственном соке. Поставьте в разогретую духовку на 180 градусов на 1 час.

Уменьшите температуру до 120 градусов и готовьте еще 2-2,5 часа.

Затем откройте фольгу, полейте утку получившимися соками, поднимите температуру до 200-220 градусов и доведите до румяной корочки.

Подача:

Выньте утку из духовки, нарежьте и подавайте с яблоками и картошкой. Полейте соусом из соков, добавил "Мастер Шеф" Ярославский.

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