Клиенты "ПриватБанк" все чаще жалуются на неприятные сюрпризы, которые им устраивает банк. Например, беспричинное блокирование счетов или ошибки при переводе средств. В этот раз на специализированном сайте Минфин появился комментарий клиентки "ПриватБанк", которая пожаловалась на перевыпуск карты при котором потеряла все свои деньги.
Клиентка "ПриватБанк" поделилась, что пришла в отделение банка, чтобы перевыпустить пластик утраченной универсальной gold карты. Менеджер согласилась и пообещала, что на перевыпущенную карту поступят все средства и переводы, которые оставались на утраченной карте "ПриватБанк".
Менеджер сделала клиентке новую карточку"ПриватБанк". Карта которую она хотела перевыпустить и получить пластик — это карточка, на которую переводится ее заработная плата.
Поэтому клиентка "ПриватБанк" переспросила несколько раз у менеджера если по номеру ее старой карточки будет сделан перевод или поступят деньги на новую? Ей ответили, что поступят, но этого не произошло.
"Дело в том что вчера я как раз должна была получить заработную плату которую очень ждала и поэтому довольна что все сделала получила карточки страхования оформила пошла себе на работу ждать аванс. Все работники получают средства мне ничего не приходит. Наконец-то дозвонилась до оператора и получаю ответ что карточка закрыта, а на нее деньги вы не сможете получить никак и никогда", - пожаловалась клиентка "ПриватБанк".
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