Клиентка "ПриватБанк" поделилась, что пришла в отделение банка, чтобы перевыпустить пластик утраченной универсальной gold карты, но лишь потеряла деньги.

Клиенты "ПриватБанк" все чаще жалуются на неприятные сюрпризы, которые им устраивает банк. Например, беспричинное блокирование счетов или ошибки при переводе средств. В этот раз на специализированном сайте Минфин появился комментарий клиентки "ПриватБанк", которая пожаловалась на перевыпуск карты при котором потеряла все свои деньги.

Клиентка "ПриватБанк" поделилась, что пришла в отделение банка, чтобы перевыпустить пластик утраченной универсальной gold карты. Менеджер согласилась и пообещала, что на перевыпущенную карту поступят все средства и переводы, которые оставались на утраченной карте "ПриватБанк".

Менеджер сделала клиентке новую карточку"ПриватБанк". Карта которую она хотела перевыпустить и получить пластик — это карточка, на которую переводится ее заработная плата.

Поэтому клиентка "ПриватБанк" переспросила несколько раз у менеджера если по номеру ее старой карточки будет сделан перевод или поступят деньги на новую? Ей ответили, что поступят, но этого не произошло.

"Дело в том что вчера я как раз должна была получить заработную плату которую очень ждала и поэтому довольна что все сделала получила карточки страхования оформила пошла себе на работу ждать аванс. Все работники получают средства мне ничего не приходит. Наконец-то дозвонилась до оператора и получаю ответ что карточка закрыта, а на нее деньги вы не сможете получить никак и никогда", - пожаловалась клиентка "ПриватБанк".

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