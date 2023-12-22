Этот вкусный салат, который станет настоящим украшением рождественско-новогоднего стола, готовится достаточно быстро и просто.

Праздничный салат, рецепт которого рассказал в эфире «Сніданок з 1+1» ведущий Руслан Сеничкин, имеет простые и доступные ингредиенты, пишет Politeka .net.

А вот вид у него непревзойденный.

Для приготовления салата Праздничный веночек понадобятся вареный и порезанный картофель (3 шт), куриное филе (350 гр) и яйца (4 шт), помидоры черри (6 шт), маринованные огурцы (4 шт), сыр сулугуни (150 гр), майонез , соль и зелень.

«Салаты должны обязательно быть на столе. А если подойти креативно, то этот стол действительно будет праздничным», – отметил Сеничкин.

Для приготовления этого вкусного веночка плести ничего не надо. Необходимо взять большую тарелку, круглую форму для выпечки (без дна), а посередине поставить банку – благодаря которой получится отверстие в «веночке».

Салат Праздничный венчик.

Первый слой салата – картофель. Ее можно отварить в мундире или запечь в духовке. Картофель натираем и выкладываем по кругу.

Далее майонез – он придаст пикантности и вкуса, а также будет держать все слои салата.

Следующий слой – куриное филе.

«В запеченном виде. Хотите отваренное – не вопрос, тоже может быть. Курицу я даже не нарезал, а просто порвал руками на волокна», - рассказал Сеничкин, готовя салат Праздничный веночек.

И снова смазываем майонезом.

Следующий слой – маринованные огурчики.

«Кислинка и пикантность салата обеспечена», – отметил ведущий, добавляя в салат слой из порезанных огурцов.

В салат также подойдут слабосоленые огурцы.

Салат Праздничный веночек.



На слой из огурцов добавляем немного майонеза и посыпаем потертым сыром сулугуни. Еще один слой – яйца, потертые на крупной терке.

Также сверху салат Праздничный веночек не помешает посолить и поперчить. Последний шаг – украшаем салат измельченной зеленью и помидорками черри, которые будут словно елочные украшения.

Снимаем форму и убираем банку.

Ведущий отметил, что делает этот салат впервые, но это не помешало ему приготовить его быстро, вкусно и красиво.

«Но нужно немного больше утрамбовывать, чтобы салат держался», - отметил ведущий «Сніданок з 1+1».

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