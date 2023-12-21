Актриса и телеведущая Ольга Сумская поделась рецептом праздничной закуски, которую обожает еще с детства.

Ольга Сумская рассказала, что эта праздничная закуска, которая появлялась на новогоднем столе, является ее любимым рецептом с детских лет, пишет Politeka.net.

Речь идет о фаршированных яйцах с грибами. Ольга Сумская готовит праздничную закуску с белыми грибами.

Для приготовления этой закуски на новогодний стол необходимо сварить вкрутую яйца, охладить и вынуть желтки.

Порезанный лук поджариваем и соединяем с желтками. Далее в начинку необходимо добавить муку из белых грибов.

«Ее можно смолоть самому на мясорубке. Берете сухие белые грибы в маркете или готовую муку из грибов на базаре», - посоветовала Ольга Сумская на своей странице в Инстаграм.

Далее в начинку добавляем соль и перец по вкусу, а также майонез.

«Начиняем этой массой половинки яиц и соединяем, немного обрезаем ножку, чтобы они стояли», - рассказала Ольга Сумская о приготовлении любимой закуски на новогодний стол.

Полянку для вкусных грибочков можно сделать из салата или зелени.

«Сверху делаем шляпки из кусочков помидоров, крапинки из сметаны... Вкусность фантастическая! На новогоднем столе первыми съедят именно эти грибочки среди разнообразия блюд», - заверила Ольга Сумская.

Закуска на новогодний стол.

Комментируя этот рецепт, подписчики Ольги Сумской делятся, что эту закуску они также обожают с детства и рассказывают о своих рецептах:

«Частенько делала мама.. А еще морковные котлеты (сладкие)»,

«Олечка, я тоже обожаю такие мухоморчики, но начиняю их тунцом! Тоже, вкуснятина невероятная!»,

«Мое любимое новогоднее блюдо с детства – также яйца фаршированные белыми грибами и готовлю всегда!»,

«Вкуснятина!».

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