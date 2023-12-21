Финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф Профессионалы 3" Николай Люлько раскрыл фирменный рецепт салата из пекинской капусты от своей мамы.

В этот раз на своей странице в Instagram финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить салат из пекинской капусты, без которого в его семье не обходится ни один праздник.

"Без этого салата не обходится ни один наш праздник, поэтому с наступлением новогодних праздников я уже знаю, что готовить 😉 Легкий в приготовлении и такой вкусный салат, обязательно попробуйте 😍", – советует финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько.

Чтобы приготовить вкуснейший салат из пекинской капусты, "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

куриное филе отварное - 600 г

пекинская капуста - 600 г

огурец свежий - 300 г

кукуруза консервированная - 400 г

листья свежей кинзы - 40 г

зеленый перец чили - 30 г

соль - 15 г

перец черный - 3 г

сок и цедра одного лайма

йогурт максимальной жирности или майонез – 400 г

Пекинскую капусту и вареное куриное филе "Мастер Шеф" Николай Люлько нарезает кусочками, огурец – полукольцами. Складываем все в большую миску и добавляем консервированную кукурузу.

Также в салат из пекинской капусты добавляем мелко нарезанную кинзу и зеленый перец чили.

Заправляем салат жирным йогуртом или майонезом, добавляем соль, черный перец, сок и цедру лайма, все хорошо перемешиваем – и фирменный салат из пекинской капусты готов.

Украинцы в комментариях оценили рецепт салата из пекинской капусты от звезды "Мастер Шеф":

"Спасибо, обязательно сделаю, я такой делаю только без лайма, попробую добавить, спасибо❤️";

"Маме огромное спасибо за такой рецепт 🥰🫶".

Последние новости Украины:

Напомним, Николай Люлько дал рецепт идеальных блинов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф Профессионалы" Николай Люлько дал простой рецепт вкусного торта.

Также Politeka писала, что финалист Мастер Шеф Профессионалы Люлько дал рецепт интересной закуски из баклажанов.