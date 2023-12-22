Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт сочной буженины, которую удобно приготовить дома. "Мастер Шеф" делится, эту вкусность можно есть горячей или закрыть плотно рукав и дать остыть. Кушать с горчицей, хреном и черным хлебом.
Ингредиенты:
- 1.5 кг ошеек
- 1.5 литра воды
- 60 г соли
- 1 большая морковь
- 1 головка чеснока
- 40 г острой горчицы
- 40 г горчицы зерновой
- 20 г соевого соуса (по желанию)
- 10 г копченой паприки
- Черный перец
Маринование мяса:
Зачистите свежее мясо и замочите его в холодной воде с солью в холодильнике на 6-8 часов.
Утром достаньте мясо и обсушите его полотенцем, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Подготовка маринада:
Нарежьте морковь длинными брусочками, а чеснок перережьте на 3 части.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, смешайте острую горчицу, горчицу зерновую, соевый соус (по желанию), копченую паприку и черный перец.
Хорошо натрите мясо маринадом и оставьте на несколько часов.
Приготовление:
Предварительно разогрейте духовку до 165 градусов.
Наполните "рукав" замаринованным мясом и добавьте брусочки моркови и чеснока. Плотно закройте "рукав".
Поместите в разогретую духовку и готовьте 1 час при 165 градусах, затем еще 45-50 минут при 120 градусах, подмечает "Мастер Шеф" Ярославский.
Завершающий этап:
Откройте "рукав" и полейте мясо образовавшимся соком.
Поднимите температуру до 200-210 градусов и доведите мясо до румяности, периодически поливая его собственным жиром.
Подача:
Можно подавать буженину горячей или плотно закрыть "рукав" и дать блюду остыть.
Подавайте с горчицей, хреном и черным хлебом, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.
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