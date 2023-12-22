Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт сочной буженины, которую удобно приготовить дома. "Мастер Шеф" делится, эту вкусность можно есть горячей или закрыть плотно рукав и дать остыть. Кушать с горчицей, хреном и черным хлебом.

Ингредиенты:

1.5 кг ошеек

1.5 литра воды

60 г соли

1 большая морковь

1 головка чеснока

40 г острой горчицы

40 г горчицы зерновой

20 г соевого соуса (по желанию)

10 г копченой паприки

Черный перец

Маринование мяса:

Зачистите свежее мясо и замочите его в холодной воде с солью в холодильнике на 6-8 часов.

Утром достаньте мясо и обсушите его полотенцем, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Подготовка маринада:

Нарежьте морковь длинными брусочками, а чеснок перережьте на 3 части.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, смешайте острую горчицу, горчицу зерновую, соевый соус (по желанию), копченую паприку и черный перец.

Хорошо натрите мясо маринадом и оставьте на несколько часов.

Приготовление:

Предварительно разогрейте духовку до 165 градусов.

Наполните "рукав" замаринованным мясом и добавьте брусочки моркови и чеснока. Плотно закройте "рукав".

Поместите в разогретую духовку и готовьте 1 час при 165 градусах, затем еще 45-50 минут при 120 градусах, подмечает "Мастер Шеф" Ярославский.

Завершающий этап:

Откройте "рукав" и полейте мясо образовавшимся соком.

Поднимите температуру до 200-210 градусов и доведите мясо до румяности, периодически поливая его собственным жиром.

Подача:

Можно подавать буженину горячей или плотно закрыть "рукав" и дать блюду остыть.

Подавайте с горчицей, хреном и черным хлебом, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

Последние новости Украины:

Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.