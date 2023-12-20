Мобилизация в Украине продолжается, представитель командования Сухопутных войск Владимир Фитьо рассказал о законных способах вручения повесток.
В частности, Фитьо заявил, что представители ЖЭКов и ОСББ могут вручать повестки.
Также военнообязанный при изменении места жительства имеет 7 дней, чтобы встать на учет в новый ТЦК по новому месту жительства.
В том случае, если он этого не сделал, то он уклонист в период действия мобилизации в Украине.
Представитель ВСУ добавил, что спортзал и ресторан - это общественные места, поэтому раздавать повестки в разгар мобилизации в Украине в этих местах не запрещено.
По словам Фитьо, в то время, когда электронный реестр военнообязанных "Оберіг" будет синхронизирован с другими госреестрами, ТЦК увидят, что человек был зарегистрирован в Киеве, но сейчас работает во Львове.
В таком случае поступит обращение к владельцу предприятия и руководитель будет обязан лично доставить работника-военнообязанного в ТЦК.
Источник: РБК.
Недавно бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий сообщил, что игнорирование повесток создает серьезную проблему.
Военный добавил, что сейчас в период действия мобилизации в Украине "маятник" расположен примерно по середине, потому что оккупанты тоже испытывают проблемы с солдатами на передовой.
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