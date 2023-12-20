Мобилизация в Украине продолжается, между тем военный сообщил, что игнорирование повесток создает серьезную проблему.

Мобилизация в Украине продолжается, из-за отсутствия личного состава в ВСУ могут возникнуть проблемы.

Об этом в эфире телемарафона заявил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

По его словам, следующий год может стать не победным для Украины, а наоборот.

"И это надо говорить, потому что если мы не мобилизуемся во всех смыслах этого слова, то следующий год для нас будет не то что не победным, а маятник может пойти в обратную сторону”, - подчеркнул Дикий, комментируя ситуацию, которая сложилась в разгар мобилизации в Украине.

Военный добавил, что сейчас в период действия мобилизации в Украине "маятник" расположен примерно по середине, потому что оккупанты тоже испытывают проблемы с солдатами на передовой.

“У них [прим. ред. россиян] тоже страшная проблема с людьми, и эту проблему сделали наши защитники», - говорит Евгений Дикий.

"Очень интересно, как будут защищать себя депутаты, барыги и клоунада, что думают, что люди вечно за них будут воевать, умирать, выживать или становиться инвалидом...пока *** развлекается и отдыхает...",

"Очень большая судьба успеха на поле боя – именно оружие, новейшие технологии и основное меньше воровать. А человеческий ресурс в Украине ограничен, его нужно беречь",

" Мы просто стоим на месте, а то и малыми шагами идем назад..... нужно более активная мировая поддержка срочно, как санкциями так и оружием дальнобойным в большом количестве чтобы людей сохранить, иначе пройдет время и некому будет уже мобилизовать...(( ", - пишут в комментариях украинцы.

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