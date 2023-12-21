Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт особых оладьев, которые способны перевернуть ваше воображение к самому обычному блюду. По словам "Мастер Шефа", это блюдо можно дополнить зеленым лучком и домашним сыром, как вкусный деликатес.

Ингредиенты:

400 г кефира

300 г муки + 1-2 ст. ложки

1 яйцо

2 ст. ложки подсолнечного масла

1 ч. ложка соли (10 г)

1 ч. ложка соды (11 г)

100 г зеленого лука

Для творожной части:

100 г домашнего творога (на половину от общего количества теста)

1 ст. ложка муки

Инструкции:

Подготовка теста:

В глубокой миске смешайте кефир и яйцо комнатной температуры, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Добавьте муку, соль и сахар. Перемешивайте венчиком 8-10 минут до получения однородного теста.

Оставьте тесто на 10 минут.

Подготовка зеленого лука:

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, нарежьте зеленый лук, посолите и тщательно перемешайте.

Сборка теста:

Добавьте нарезанный лук в тесто и аккуратно перемешайте.

Добавьте соду, перемешайте и оставьте тесто на 5 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Приготовление теста:

Разогрейте сковороду с растительным маслом.

Ложкой с краю аккуратно выкладывайте тесто на сковороду.

Жарьте оладьи на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны.

Творожная часть:

К половине оставшегося теста добавьте творог и 1 ст. ложку муки. Перемешайте.

Приготовление творожных оладий:

Выкладывайте тесто с творогом на разогретую сковороду так же, как и обычное тесто.

Жарьте 3-4 минуты с каждой стороны, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Обработка:

Выложите оладьи на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подача:

Подавайте оладьи горячими, наслаждаясь их нежным вкусом и ароматом.

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