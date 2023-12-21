Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт особых оладьев, которые способны перевернуть ваше воображение к самому обычному блюду. По словам "Мастер Шефа", это блюдо можно дополнить зеленым лучком и домашним сыром, как вкусный деликатес.
Ингредиенты:
- 400 г кефира
- 300 г муки + 1-2 ст. ложки
- 1 яйцо
- 2 ст. ложки подсолнечного масла
- 1 ч. ложка соли (10 г)
- 1 ч. ложка соды (11 г)
- 100 г зеленого лука
Для творожной части:
- 100 г домашнего творога (на половину от общего количества теста)
- 1 ст. ложка муки
Инструкции:
Подготовка теста:
В глубокой миске смешайте кефир и яйцо комнатной температуры, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Добавьте муку, соль и сахар. Перемешивайте венчиком 8-10 минут до получения однородного теста.
Оставьте тесто на 10 минут.
Подготовка зеленого лука:
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, нарежьте зеленый лук, посолите и тщательно перемешайте.
Сборка теста:
Добавьте нарезанный лук в тесто и аккуратно перемешайте.
Добавьте соду, перемешайте и оставьте тесто на 5 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Приготовление теста:
Разогрейте сковороду с растительным маслом.
Ложкой с краю аккуратно выкладывайте тесто на сковороду.
Жарьте оладьи на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны.
Творожная часть:
К половине оставшегося теста добавьте творог и 1 ст. ложку муки. Перемешайте.
Приготовление творожных оладий:
Выкладывайте тесто с творогом на разогретую сковороду так же, как и обычное тесто.
Жарьте 3-4 минуты с каждой стороны, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Обработка:
Выложите оладьи на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Подача:
Подавайте оладьи горячими, наслаждаясь их нежным вкусом и ароматом.
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