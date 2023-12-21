Блюдо по рецепту, который рассказала телеведущая телеканала «1+1» Маричка Падалко, всегда получается таким, как надо – вкусным и красивым.

Звезда «1+1» Маричка Падалко имеет свой рецепт популярного блюда – панкейков, пишет Politeka.net.

Маричка Падалко отмечала на своей странице в Инстаграм, что кто-то может сказать, что это обычные оладьи, просто с маслом, однако разлетались они среди ее детей мгновенно.

Для приготовления панкейков по рецепту телеведущей «1+1» Марички Падалко понадобятся следующие ингредиенты: 2 яйца, 4 ст.л сахара, 4 ст. л растительного масла, 450 мл молока, 400 г муки, 2 ч.л. разрыхлителя.

Панкейки по рецепту Марички Падалко.

Сначала яйца необходимо перемешать с сахаром, затем добавить молоко и растительное масло. Следующий шаг - смешать муку с разрыхлителем и просеять в "тесто".



«Не смазывайте ничем сковородку или панели (как у меня), где Вы планируете выпекать панкейки. Без масла они получатся аккуратными и однородного цвета», - посоветовала Маричка Падалко.

Разогревать сковороду следует до хорошей температуры.

«Но не так, чтобы там все плавилось мгновенно. И осторожно выкладывайте небольшими порциями. Тесто само будет растекаться в красивый «круг», - отметила звезда телеканала «1+1».

Панкейки по рецепту Марички Падалко.

Из такого количества ингредиентов, озвученных Маричкой Падалко, выйдет больше 20 довольно больших панкейков. Если же планируется готовить меньше – ингредиенты можно снизить вдвое.

В комментариях к рецепту панкейков подписчики Марички Падалко отмечали, что они действительно получаются очень вкусными.

«Всегда готовим только по вашему рецепту! Очень вкусно!»,

«Маричка, спасибо за идеальный рецепт»,

«Маричка, ваши панкейки бесподрбные! Не только красивые, но действительно вкусные. Тем более, экономят масло для жарки, ведь оно сейчас по космическим ценам, поэтому сегодня я уже 2 раза пекла, не такие красивые как у вас, но ребята мои умели со скоростью света»,

«Очень вкусные, спасибо за рецепт!».

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