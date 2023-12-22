Финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф Профессионалы 3" Николай Люлько предложил рецепт самой вкусной кутьи к Рождественскому столу.

На своей странице в Instagram финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить щедрую кутью по-украински.

Сначала "Мастер Шеф" Николай Люлько готовит основу для кутьи. Для этого берём 200 г пшеницы или перловки, замачиваем ее на ночь, а затем варим в подсоленной воде (0,5 ч.л. соли).

Также нам нужно подготовить узвар. "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

сушка - 200 г

вода – 1,5 л

розмарин – 1 веточка

лимон – 0,5 шт.

Сушку промываем, заливаем водой и варим 30 минут. В конце добавляем лимон, розмарин и даем узвару настояться.

Далее "Мастер Шеф" Николай Люлько берет сухофрукты:

изюм светлый - 100 г

изюм темный - 100 г

курага или чернослив – 100 г

Курагу нарезаем на кусочки, смешиваем с изюмом и заливаем кипятком на 10 минут.

150 г грецких орехов "Мастер Шеф" Николай Люлько поджаривает и измельчает скалкой или блендером.

Также нам понадобятся следующие ингредиенты:

мак - 150 г

сахар – 3 ст.л.

мед - 100 г

цедра одного лимона

Мак заливаем кипятком на 1-2 часа, а затем перебиваем его блендером вместе с сахаром.

В одной емкости смешиваем отварную пшеницу, сухофрукты, орешки, мак, мед, лимонную цедру и заливаем все узваром. На вкус можно делать кутью более густой или жидкой. Ставим кутью в холодильник на 2 часа, чтобы она настоялась, и можно подавать.

Последние новости Украины:

Напомним, Николай Люлько дал рецепт идеальных блинов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф Профессионалы" Николай Люлько дал простой рецепт вкусного торта.

Также Politeka писала, что финалист Мастер Шеф Профессионалы Люлько дал рецепт интересной закуски из баклажанов.