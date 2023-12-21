Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт медяников с глазурью специально к праздникам.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в социальной сети, как ранее едва ли не каждая хозяйка старалась поделиться своим рецептом праздничного печенья. "Мастер Шеф" Ярославский подмечает, украшать такие пряники можно самым разным способом и кремом.

Ингредиенты:

Для теста:

125 г сахара (для карамели)

100 мл воды

100 г сахара

100 г сливочного масла

125 г меда

5 г пищевой соды

1 яйцо

10 г корицы (порошок)

10 г имбиря (порошок)

5 г порошка бадьяна и кардамона

520 г муки "Хуторок"

Для глазури:

150-180 г сахарной пудры

30 г белка

5-7 г лимонного сока

Приготовление:

В сотейнике растапливайте 125 г сахара до получения темно-коричневой карамели, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Снимите с огня и осторожно добавьте воду, чтобы растворить карамель.

Добавьте 100 г сахара, сливочное масло, мед. Верните на слабый огонь, чтобы сахар растворился. Снимите с огня и оставьте на 10 минут для остывания.

Приготовление теста:

Добавьте пищевую соду в остывшую массу, перемешайте.

Температура не должна превышать 60°C. Постепенно добавьте муку, специи и замешивайте тесто.

"Мастер Шеф" Ярославский подмечает, если температура немного снизится, добавьте яйцо (или 2 желтка).

Оберните тесто пленкой и оставьте в холодильнике на несколько часов.

Раскатывание и выпечка:

Раскатайте холодное тесто до толщины 0.6-0.8 см.

Вырежьте формочками пряники и выложите на пергамент.

Выпекайте при температуре 180-185°C в течение 10-11 минут, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Приготовление глазури:

В миске хорошо перемешайте сахарную пудру, белок и лимонный сок до получения пены.

По желанию добавьте свекольный сок как краситель.

Покрытие глазурью:

Охлажденные пряники покройте приготовленной глазурью.

Дайте глазуре застыть, затем украсьте по желанию, поделился "Мастер Шеф" Ярославский.

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