Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в социальной сети, как ранее едва ли не каждая хозяйка старалась поделиться своим рецептом праздничного печенья. "Мастер Шеф" Ярославский подмечает, украшать такие пряники можно самым разным способом и кремом.
Ингредиенты:
Для теста:
- 125 г сахара (для карамели)
- 100 мл воды
- 100 г сахара
- 100 г сливочного масла
- 125 г меда
- 5 г пищевой соды
- 1 яйцо
- 10 г корицы (порошок)
- 10 г имбиря (порошок)
- 5 г порошка бадьяна и кардамона
- 520 г муки "Хуторок"
Для глазури:
- 150-180 г сахарной пудры
- 30 г белка
- 5-7 г лимонного сока
Приготовление:
В сотейнике растапливайте 125 г сахара до получения темно-коричневой карамели, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Снимите с огня и осторожно добавьте воду, чтобы растворить карамель.
Добавьте 100 г сахара, сливочное масло, мед. Верните на слабый огонь, чтобы сахар растворился. Снимите с огня и оставьте на 10 минут для остывания.
Приготовление теста:
Добавьте пищевую соду в остывшую массу, перемешайте.
Температура не должна превышать 60°C. Постепенно добавьте муку, специи и замешивайте тесто.
"Мастер Шеф" Ярославский подмечает, если температура немного снизится, добавьте яйцо (или 2 желтка).
Оберните тесто пленкой и оставьте в холодильнике на несколько часов.
Раскатывание и выпечка:
Раскатайте холодное тесто до толщины 0.6-0.8 см.
Вырежьте формочками пряники и выложите на пергамент.
Выпекайте при температуре 180-185°C в течение 10-11 минут, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Приготовление глазури:
В миске хорошо перемешайте сахарную пудру, белок и лимонный сок до получения пены.
По желанию добавьте свекольный сок как краситель.
Покрытие глазурью:
Охлажденные пряники покройте приготовленной глазурью.
Дайте глазуре застыть, затем украсьте по желанию, поделился "Мастер Шеф" Ярославский.
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