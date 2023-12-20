Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась перед новогодними праздниками, что многим важно подготовить разнообразные рецепты. Поскольку каждый год готовить одинаковые вкусности довольно скучно, "Мастер Шеф" Литвинова предложила действительно уникальное блюдо с черносливом.
Ингредиенты:
- 0,5 кг чернослива
- 0,5 кг кураги
- 60 г грецкого ореха
- 100 г миндаля
- 350 мл красного вина
- 350 мл белого вина
- 50 г сахара (для начинки)
- 300 г сметаны (для глазури)
- 60 г сахара (для глазури)
Инструкции:
Приготовление начинки:
Начнем с подготовки начинки. Нежно разрежьте чернослив и курагу на половинки, удалите косточки, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Грецкий орех и миндаль мелко нарежьте или измельчите.
В глубокой миске смешайте чернослив, курагу, грецкий орех и миндаль. Добавьте 50 г сахара и перемешайте.
Замачивание в вине:
В большой кастрюле объедините красное и белое вино. Доведите до кипения.
"Мастер Шеф" Литвинова посоветовала, понижайте огонь и аккуратно добавьте начинку из чернослива и кураги. Пусть каштаны варятся в вине на слабом огне в течение 15-20 минут.
Дайте начинке остыть в вине, чтобы она пропиталась ароматами.
Формирование десерта:
Выньте начинку из вина и дайте ей немного подсохнуть.
Наполните каждую половинку чернослива и кураги приготовленной начинкой.
Глазурь:
В миске соедините сметану и 60 г сахара. Это будет ваша глазурь.
Покройте фаршированные чернослив и курагу глазурью так, чтобы каждый десерт был покрыт сметанным слоем, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.
Подача:
Украсьте десерт оставшимися орешками.
Поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы десерт застыл и стал более насыщенным вкусом, посоветовала наконец "Мастер Шеф" Литвинова.
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