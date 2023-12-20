Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась перед новогодними праздниками, что многим важно подготовить разнообразные рецепты. Поскольку каждый год готовить одинаковые вкусности довольно скучно, "Мастер Шеф" Литвинова предложила действительно уникальное блюдо с черносливом.

Ингредиенты:

0,5 кг чернослива

0,5 кг кураги

60 г грецкого ореха

100 г миндаля

350 мл красного вина

350 мл белого вина

50 г сахара (для начинки)

300 г сметаны (для глазури)

60 г сахара (для глазури)

Инструкции:

Приготовление начинки:

Начнем с подготовки начинки. Нежно разрежьте чернослив и курагу на половинки, удалите косточки, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Грецкий орех и миндаль мелко нарежьте или измельчите.

В глубокой миске смешайте чернослив, курагу, грецкий орех и миндаль. Добавьте 50 г сахара и перемешайте.

Замачивание в вине:

В большой кастрюле объедините красное и белое вино. Доведите до кипения.

"Мастер Шеф" Литвинова посоветовала, понижайте огонь и аккуратно добавьте начинку из чернослива и кураги. Пусть каштаны варятся в вине на слабом огне в течение 15-20 минут.

Дайте начинке остыть в вине, чтобы она пропиталась ароматами.

Формирование десерта:

Выньте начинку из вина и дайте ей немного подсохнуть.

Наполните каждую половинку чернослива и кураги приготовленной начинкой.

Глазурь:

В миске соедините сметану и 60 г сахара. Это будет ваша глазурь.

Покройте фаршированные чернослив и курагу глазурью так, чтобы каждый десерт был покрыт сметанным слоем, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.

Подача:

Украсьте десерт оставшимися орешками.

Поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы десерт застыл и стал более насыщенным вкусом, посоветовала наконец "Мастер Шеф" Литвинова.

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