Салат из пекинской капусты по этому рецепту готовится быстро и очень просто.

Пекинская капуста отлично сочетается с большим количеством вкусных ингредиентов, пишет Politeka.net.

С мясом и овощами, с горчицей и сметаной, с растительным маслом и бальзамическим соусом, с зеленым горошком и красным сладким перцем.

Блюда из пекинской капусты, в том числе салаты, положительно влияют на здоровье человека, ведь этот продукт имеет множество полезных витаминов и микроэлементов, необходимых для нормального функционирования обмена веществ.

Пекинскую капусту маринуют, отваривают, квасят. Ее добавляют в супы, борщи, овощные и мясные рагу.

Чтобы она сохранила часть полезных веществ, пекинскую капусту советуют добавлять в конце приготовления – за 5 минут. При приготовлении салатов капусту совмещают с жирами для лучшего усвоения витаминов.

Салаты из пекинской капусты готовятся очень быстро и легко. Даже если речь идет о салате на праздничный стол.

Так, для приготовления праздничного салата из пекинской капусты возьмите такие ингредиенты: 300 г капусты, болгарского перца 100 г, свежий огурец, балык 200 г, твердый сыр 100 г, свежую петрушку, соль и перец по вкусу, а также майонез.

Салат из пекинской капусты.

Пекинскую капусту нужно помыть и мелко нашинковать (без жесткой части).

Перец чистим от зернышек и нарезаем соломкой. Так же соломкой нарезаем свежий огурец и балык. Твердый сыр натираем на большой терке, а петрушку нарезаем ножом.

Добавляем соль, перец и майонез.

Вот и все, салат из пекинской капусты на праздничный стол готов!

Также можно сделать горчичный соус или просто смешать майонез со сметаной в пропорциях 50 на 50.

Вместо балыка можно взять куриное филе, салями или охотничьи колбаски.

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