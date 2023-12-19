В Украине подскочили цены на продукты на новогодний стол. Стало известно сколько стоят.

Новогоднее праздничное меню без использования деликатесов будет стоить украинцам 2880 гривен на семью из четырех человек в 2023 году, что на 8,4% дороже по сравнению с предыдущим годом.

Это вычислено на основе цен на продукты, необходимые для приготовления традиционных новогодних блюд, таких как салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и прочее. Такие подсчеты обнародовалиученые Института аграрной экономики.

Для приготовления трехкилограммового салата "Олив'е" по стандартному рецепту нужно будет потратить 285,46 гривен, что на 1,3% больше, чем в декабре 2022 года. Больше всего подорожали колбаса, соленые огурцы и майонез.

Цена на картофель за год выросла на 75,9%, но расходы на него остаются в пределах 11,68 гривен за 5 штук (840 г). Цена зеленого горошка осталась неизменной – 45 гривен за 0,5 кг. Остальные составляющие салата подешевели.

Стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе будет составлять 936 гривен, что на 7,4% выше прошлогоднего показателя. В эти расходы входят колбаса "Салями", копченая подобрюшина, биты из свинины и куриное филе.

Традиционный салат "Селедка под шубой" подешевел на 1,2% до 133,08 гривен. Основными составляющими стоимости стали филе сельди, майонез, картофель, свекла, лук и морковь.

Цены на молочные продукты выросли на 2,2–10,2%, а на алкогольные и безалкогольные напитки на 17,8–27,9%. Также отмечено повышение цен на картофель, грибы, свежие огурцы, мясомолочку, сладкую воду и алкоголь.

В целом стоимость новогоднего стола возросла, однако анализ показал определенные изменения в ценах на отдельные продукты по сравнению с прошлым годом.

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