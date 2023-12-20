Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт насыщенного и сочного бургера с котлетами. Самый главный – это качественная и вкусная котлета, подмечает "Мастер Шеф". Кулинар подметил, что впервые бургер в привычном нам виде появился более сони лет назад и с тех пор варианты проготовления продолжают удивлять.

Ингредиенты:

2 черные булочки

2 котлеты

Желтый томат

Листья латука

Красный лук

Немного винного уксуса

Цуккини + маринад для него

Легкий соус Тартар

Сыр чедер или гауда

Соль, перец, немного мексиканских специй

Инструкции:

Нарежьте цуккини тонкими слайсами. Разогрейте воду с уксусом, солью, сахаром и специями. Залейте цуккини кипящей водой. Поддайте мариноваться, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Руки смажьте маслом, слегка расплющивайте котлеты. Обжаривайте на среднем огне до медиум состояния. Посыпьте солью и мексиканскими специями, добавьте сыр.

Разрежьте булки пополам, подогрейте их на сухой сковороде.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, смажьте каждую половинку булки соусом (по желанию, можно использовать соус барбекю).

На соус положите лист салата и слайс томата.

Положите котлету с сыром (или две), бекон, маринованный цуккини, затем верхнюю половину булки.

Наслаждайтесь бургером, наслаждаясь сочным сочетанием вкусов, поделился "Мастер Шеф" Ярославский.

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