Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить капусту по уникальному рецепту.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила насладиться рецептом нежной тушенной капусты с паприкой и грибами. Это блюдо отлично подходит как гарнир или основное блюдо, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.

Она подмечает, данный рецепт тушеной капусты в духовке в рукаве действительно прост в приготовлении, а результат — вкусное и ароматное блюдо.

Ингредиенты:

600-800 г пекинской капусты

150 г моркови

150 г лука репчатого

150 г грибов

30 мл растительного масла

1 ч.л. мускатного ореха

1 ч.л. паприки

50 г горчицы

0,5 ч.л. соли

0,5 ч.л. черного перца

Инструкции:

Подготовьте ингредиенты: капусту нарежьте крупными ломтями, морковь и лук нашинкуйте, грибы нарежьте тонкими ломтями, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Обжаривайте лук до золотистой окраски.

Добавьте морковь и грибы, продолжайте обжаривать до мягкости овощей и золотистой корки на грибах.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, положите капусту в сковороду и тщательно перемешайте.

В течение 5 минут готовьте овощи на среднем огне, периодически помешивая.

Добавьте мускатный орех, паприку, горчицу, соль и черный перец. Перемешайте и готовьте еще 2-3 минуты.

Переложите овощи в духовку в предварительно разогретый рукав. Завяжите рукав и запекайте при температуре 180 градусов Цельсия в течение 25-30 минут.

Периодически переворачивайте рукав для равномерного запекания.

Подавайте тушеную капусту горячей, посыпанной свежими травами или зеленью, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.

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