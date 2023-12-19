Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила насладиться рецептом нежной тушенной капусты с паприкой и грибами. Это блюдо отлично подходит как гарнир или основное блюдо, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.
Она подмечает, данный рецепт тушеной капусты в духовке в рукаве действительно прост в приготовлении, а результат — вкусное и ароматное блюдо.
Ингредиенты:
- 600-800 г пекинской капусты
- 150 г моркови
- 150 г лука репчатого
- 150 г грибов
- 30 мл растительного масла
- 1 ч.л. мускатного ореха
- 1 ч.л. паприки
- 50 г горчицы
- 0,5 ч.л. соли
- 0,5 ч.л. черного перца
Инструкции:
Подготовьте ингредиенты: капусту нарежьте крупными ломтями, морковь и лук нашинкуйте, грибы нарежьте тонкими ломтями, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Обжаривайте лук до золотистой окраски.
Добавьте морковь и грибы, продолжайте обжаривать до мягкости овощей и золотистой корки на грибах.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, положите капусту в сковороду и тщательно перемешайте.
В течение 5 минут готовьте овощи на среднем огне, периодически помешивая.
Добавьте мускатный орех, паприку, горчицу, соль и черный перец. Перемешайте и готовьте еще 2-3 минуты.
Переложите овощи в духовку в предварительно разогретый рукав. Завяжите рукав и запекайте при температуре 180 градусов Цельсия в течение 25-30 минут.
Периодически переворачивайте рукав для равномерного запекания.
Подавайте тушеную капусту горячей, посыпанной свежими травами или зеленью, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.
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