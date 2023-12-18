Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя рассказал, что у него есть где разместиться на случай выезда из Украины.

Солист группы «Антитела» Тарас Тополя ответил на вопрос о выезде из Украины, пишет Politeka.net.

У Тараса Тополи, напомним, трое детей, поэтому он имеет право пересекать границу. Кроме того, у Тараса Тополя есть где жить за пределами Украины. Но музыкант уверяет, что о выезде у него даже не было мыслей.

«Я пошел служить. О каком выезде должна быть речь? Я точно не рассматривал вариант, что я могу сесть на самолет и куда-то улететь», - заверил Тарас Тополя в интервью YouTube-каналу «Разговор».

После начала полномасштабного вторжения дети и жена Тараса Тополи еще две недели находились в Украине, а затем улетели в США.

Лидер группы "Антитила" Тарас Тополя с семьей.

У самого лидера группы «Антитела» даже мыслей не было, чтобы уезжать из страны.

Тарас Тополя уверяет, что никогда и не было.

«Возможно, это странно звучит людям, которые со стороны смотрят на интервью и знают, что у меня есть родственники в США, что у меня Роман был рожден в Штатах – это мой старший. И у меня отчим, мама проживают там. У них собственный дом. Хороши, в котором много места, в котором можно разместиться. В теории, пожалуй, если бы у меня было желание покинуть эту страну, там есть аэродром, куда приземлиться в прямом и переносном смысле. И начинать свою историю новую. Но мне это никогда не было интересно», - подчеркнул Тарас Тополя.

По словам Тараса Тополи, который после 24 февраля пошел служить в ВСУ, он благодарит Бога, что вышел живым с передовой.

"Что я могу вдыхать запах Маруси, обнимать детей, целовать Елену", - говорит лидер группы "Антитела".

Семья певца вернулась в Украину из США осенью.

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