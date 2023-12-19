Если вы любите крабовые палочки и вообще блюда с рыбой и морепродуктами – записывайте этот рецепт.

О том, как приготовить запеченные бутерброды с крабовыми палочками и сыром, рассказал в эфире программы «Сніданок з 1+1» ведущий Егор Гордеев.

«Это классно, питательно и круто», – заверил Гордеев об этом рецепте намазки.

Для приготовления понадобятся крабовые палочки (100 г), сыр (70 г), майонез (две столовые ложки), паста рыбной икры (две столовые ложки), соус терияки (одна столовая ложка), багет.

Крабовые палочки очень мелко нарезаем.

«Идеальная намазка – все должно быть одной консистенции, потому палочки мелко нарезаем. Блюдо очень простое, но нужно сделать максимально правильно и четко», - отметил Егор Гордеев.

Сыр натираем на мелкой терке.

В крабовые палочки добавляем пасту рыбной икры, чуть-чуть соуса терияки, майонез и потертый сыр. Смесь перемешиваем.

«Изысканные бутерброды с крабовыми палочками оценят даже привередливые гурманы», – подчеркнул Гордеев, готовя блюдо.

Багет нарезаем и выкладываем на каждый ломтик намазку.

Бутерброды выкладываем на противень, который необходимо застелить пергаментной бумагой.

Выпекаем бутерброды с крабовыми палочками до золотистой корочки.

Отметим, покупая крабовые палочки, избегайте крабовых палочек с содержанием красителя E-171. Это отбеливающее вещество, которое может быть вредным для организма.

Однако крабовые палочки высочайшего качества иногда могут иметь ровный светло-серый оттенок. Так поступают некоторые ценные породы натурального краба.

Идеальный состав крабовых палочек – 30% сурими; 30% воды; 30% крахмала; 10% примесей сои и специи.

Последние новости Украины:

Никакого майонеза Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт правильного соуса для салата Цезарь.

Вместо оливье: Ольга Сумская рассказала рецепт вкусного салата на новогодний стол.

Замечательный салат из пекинской капусты – эти два ингредиента в рецепте изменят все.