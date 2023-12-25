Ольга Сумская рассказала интересный, вкусный и простой в приготовлении салат, который станет украшением праздничного стола.

Актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась рецептом праздничного салата со скумбрией, пишет Politeka.net.

Для его приготовления необходимы следующие ингредиенты: консервированная скумбрия в масле – 1 банка; средние клубни картофеля – 4 шт.; сыр твердых сортов – 100 г; луковица – 1 шт.; майонез – 4 ст. л., 3 отварных яйца.

Картофель отвариваем, чистим и натираем на крупной терке.

Выкладываем первый слой салата – и он будет именно из картофеля.

"Слой из картофеля сверху покрываем сеточкой майонеза», - прокомментировала Сумская в эфире программы «Смак дня» ход приготовления салата со скумбрией.

Лук нарезаем мелко и заливаем кипятком, чтобы он потерял свою горечь. Но главное его не передержать, чтобы лук не стал мягким.

«Минут на пять», – посоветовала Ольга Сумская.

С мяса скумбрии удаляем косточки и разминаем его вилкой.

«Скумбрия очень полезна для нашего организма, ведь именно в ней содержится немало витаминов и кислот, укрепляющих иммунитет. Предупреждают развитие онкологических заболеваний, а также уменьшают уровень холестерина в организме», – рассказала Ольга Сумская.

Праздничный салат со скумбрией.

Выкладываем слой скумбрии на картофель и тоже промазываем майонезом.

Сливаем воду из лука и выкладываем на скумбрию. Снова сеточка майонеза.

Следующий шаг – натираем яйца на крупной терке и выкладываем на салат. Делаем еще одну сеточку майонеза.

Немножко подсаливаем салат и перчим. Последний этап – натираем сыр на мелкой терке и тоже выкладываем слоем на салат.

«Ну какая же красота!», - отреагировала Ольга Сумская на салат со скумбрией, который у нее получился.

Салат можно украсить зеленью и ягодками клюквы.

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