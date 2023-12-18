Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что привычные макароны можно готовить и по особому рецепту, не забывая о соусе и сыре. "Мастер Шеф" рассказывает, данный вариант приготовления не сильно отличается, важную роль играют именно качественные макароны.

Ингредиенты для соуса:

3 болгарских перца

2 больших томата или черри вместо них

2 головки чеснока

Средней остроты перчик

Масло и ароматные травы, соль

50-70 г сливок

Шаги:

Разрезаем перцы пополам, удаляем семена и серединку. Кладем их на фольгу, противень вверх кожурой. Добавляем туда целые томаты, нарезанную головку чеснока, острый перчик и травы. Посолить, полить маслом, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Запекаем под верхним грилем около 20 минут, пока кожура перца не почернеет. Затем накрываем пленкой и даем остыть.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, очищаем перцы и томаты от кожуры, выжимаем чеснок. Собираем все в блендер и перебиваем в однородную смесь.

На сковороде поджариваем 100-120 г бекона. Добавляем овощной соус, по необходимости солим, добавляем чабрец или орегано, немного сливок. По желанию можно добавить оливки или баклажаны.

Отвариваем 450-500 г макарон в хорошо подсоленной воде на 1 минуту меньше, чем указано на пачке, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Перекладываем макароны на сковороду с соусом, добавляем немного воды. Натираем сыр и перемешиваем. По желанию добавляем порванные листики базилика и сверху душистое масло. Подавать горячим.

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