Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что привычные макароны можно готовить и по особому рецепту, не забывая о соусе и сыре. "Мастер Шеф" рассказывает, данный вариант приготовления не сильно отличается, важную роль играют именно качественные макароны.
Ингредиенты для соуса:
- 3 болгарских перца
- 2 больших томата или черри вместо них
- 2 головки чеснока
- Средней остроты перчик
- Масло и ароматные травы, соль
- 50-70 г сливок
Шаги:
Разрезаем перцы пополам, удаляем семена и серединку. Кладем их на фольгу, противень вверх кожурой. Добавляем туда целые томаты, нарезанную головку чеснока, острый перчик и травы. Посолить, полить маслом, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Запекаем под верхним грилем около 20 минут, пока кожура перца не почернеет. Затем накрываем пленкой и даем остыть.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, очищаем перцы и томаты от кожуры, выжимаем чеснок. Собираем все в блендер и перебиваем в однородную смесь.
На сковороде поджариваем 100-120 г бекона. Добавляем овощной соус, по необходимости солим, добавляем чабрец или орегано, немного сливок. По желанию можно добавить оливки или баклажаны.
Отвариваем 450-500 г макарон в хорошо подсоленной воде на 1 минуту меньше, чем указано на пачке, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Перекладываем макароны на сковороду с соусом, добавляем немного воды. Натираем сыр и перемешиваем. По желанию добавляем порванные листики базилика и сверху душистое масло. Подавать горячим.
Последние новости Украины:
Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.
Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.
Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.