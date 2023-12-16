Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как приготовить таджин с голеньми и сухофруктами. Обычно это блюдо готовят в специальной посуде, но подойдет и просто кастрюля с крышкой или форма для запекания, накрытая фольгой.

"Основные характеристики этого блюда – сочность и пряность. За счет посуды, которую и называют таджином ваше блюдо готовится будто в вакууме и печи одновременно, оно не теряет влагу, температура очень хорошо держится внутри и равномерно распределяется по всей плоскости. Можно приготовить и в кастрюле с крышкой, и в форме для запекания и хорошо ее закрыть фольгой", – объясняет судья "Мастер Шеф" Мартыновская.

Из специй для приготовления этого блюда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет кумин, кориандр, куркуму и имбирь. А особенности вкуса прибавят сухофрукты – курага, изюм, финики. Также нам понадобится куриный или овощной бульон.

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская обжаривает 8 куриных голеней на разогретой сковороде на растительном масле до золотистого цвета со всех сторон, добавляет соль, перец, несколько давленых зубчиков чеснока и ароматные травы. После этого выкладываем голени в таджин (кастрюлю или форму).

На той же сковороде, где жарили курицу, обжариваем нарезанные соломкой 3-4 луковицы, сладкий перец и измельченный острый перец. Обжаренные овощи также перекладываем в форму. Туда же "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская добавляет сухофрукты, немного консервированного нута и свежемороженого зеленого горошка, а также пряности.

Заливаем курицу бульоном, накрываем и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.

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