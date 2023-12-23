Продукты в Украине, эксперт дал прогноз, как изменятся цены и сколько придется заплатить за новогодний стол.

По сравнению стола 2021 и 2022 года, продукты в Украине для новогоднего стола подорожали на 40%, в прошлом году была большая инфляция.

Об этом в эфире телемарафона сообщил экономист Олег Пендзин.

В этом году продукты в Украине, чтобы накрыть новогодний стол, будут стоить около 2880 грн, но если со вкусностями - будет дороже.

В прошлом году украинцам в среднем новогодний стол пришлось заплатить около 2655 грн.

Речь идет о классических для украинцев салатах, копченом мясе, белом хлебе, сырах.

"Это без икры, без экзотических вкусностей, но с цитрусовыми. Что касается прошлого года, то наш стол стал дороже на 7-8%", - говорит эксперт.

По его словам, в 2022-м была большая инфляция, но этот год намного "мягче".

Также он прогнозирует, что перед праздниками через неделю будет небольшой рост цен на все продукты в Украине из-за большого спроса.

"По сравнению с прошлым годом у нас не сильно, но подешевел "борщовый набор". Дороже мясо и мясопродукты - где-то на 13-14%. Немного пошли вверх копченые колбасы, курятина держится на тех же ценах. Яйца даже дешевле, чем год назад", – сообщил Олег Пендзин.

В сети отреагировали на прогноз эксперта по удорожанию продуктов в Украине перед новогодними праздниками:

"Для меня ни столько ,,, потому что его не будет ,, я не могу накрывать никакого стола осознавая то что за это время проведенный за этим столом там на 0 погибнут ребята , , не знаю как кому а мне все становится поперек горла ,, , стол накрываться будет после победы",

"С ума сошли. Какие праздники, когда ежедневно гибнут люди?

"Цены слишком высокие на продукты ,нужно снизить- качество не соответствует цене",

"Пенсионерам в которых пенсия три тыс. не до праздников а ужас".

Источник: ТСН.

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Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

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