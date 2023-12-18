Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась полезным рецептом приготовления блюда для ленивых. Так, в этот раз "Мастер Шеф" предложила вариант приготовления очень ленивых голубцов, больше похожий на пирог со сметаной.

Ингредиенты:

600 г фарша (свинина, говядина);

150 г моркови;

150 г лука репчатого;

1 веточка тимьяна;

4 зубчика чеснока;

1 ст. ложка масла гхи или топленого сливочного масла;

700 мл помидоров пилати (консервированных без кожицы томатов);

140 г риса басмати;

1 шт. капусты пекинской;

Перец черный, соль по вкусу;

Щепотка мускатного ореха;

200 г сметаны 15%.

Приготовление:

Подготовьте овощи: натрите морковь и лук на крупной терке, измельчите чеснок. Разогрейте масло в сковороде, добавьте морковь, лук, чеснок и тимьян. Пассируйте овощи, периодически перемешивая, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В блендере измельчите помидоры пилати и добавьте их к овощам в сковороде. Продолжайте тушить на среднем огне.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, добавьте фарш и рис в сковороду. Тщательно перемешайте все ингредиенты, не обжаривая, а просто равномерно распределяя.

Разделите капусту пекинскую пополам. Нарежьте одну половину мелко, а несколько листьев оставьте целыми, отрезав жесткую часть.

Устелите форму для запекания целыми листьями капусты. Выложите на них фарш с рисом и овощами, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Полейте сверху сметаной и посыпьте мускатным орехом.

Запекайте в предварительно разогретой духовке при 180°С в течение 40 минут.

"Мастер Шеф" Литвинова поделилась, готовое блюдо разрежьте, не вынимая из формы. Подавайте кусочками, как пирог, и со сметаной.

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