Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить праздничный десерт с ромом и сухофруктами. По словам "Мастер Шефа", такой хмельной кекс прекрасен для уютных зимних посиделок и точно подойдет к Рождеству.

Ингредиенты:

250 г муки пшеничной;

250 г сливочного масла;

250 г сахара;

10 г ванильного сахара;

Цедра одного апельсина;

4 яйца;

10 г разрыхлителя (разрыхлителя теста);

300 г орехов (миндаль, грецкий);

400 г сухофруктов (чернослив, курага, клюква, инжир, клубника);

100 мл рома (или сок одного апельсина для пропитки).

Приготовление:

Нагрейте духовку до 160 градусов. Подготовьте форму для выпечки, смазав ее маслом или использовав бумагу для выпечки. В глубокой миске смешайте сливочное масло и сахар. Взбивайте миксером до получения воздушной массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Добавьте ванильный сахар и цедру апельсина, продолжая взбивать.

Постепенно вводите яйца, по одному, продолжая взбивать тесто. Просейте муку и разрыхлитель через сито в тесто. Аккуратно перемешивайте тесто до получения однородной массы.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, влейте ром в отдельную миску и замочите в нем сухофрукты.

Добавьте в тесто орехи и сухофрукты, предварительно отцеженные от рома. Перемешивайте тесто, равномерно распределяя начинку. Перелейте тесто в подготовленную форму и разровняйте его.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 160 градусах примерно 1,5-2 часа, или до тех пор, пока вставленный в центр нож останется чистым, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

После выпекания остудите кекс в форме, а затем выньте его и дайте полностью остыть. Пропитайте кекс ромом, используя кисточку, чтобы равномерно распределить жидкость.

После пропитки кекса оберните его в пленку и дайте пропитаться несколько часов или лучше всю ночь.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, подавайте кекс порезанным на порции, наслаждаясь великолепным вкусом английской рождественской выпечки.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.