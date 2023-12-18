Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить праздничный десерт с ромом и сухофруктами. По словам "Мастер Шефа", такой хмельной кекс прекрасен для уютных зимних посиделок и точно подойдет к Рождеству.
Ингредиенты:
- 250 г муки пшеничной;
- 250 г сливочного масла;
- 250 г сахара;
- 10 г ванильного сахара;
- Цедра одного апельсина;
- 4 яйца;
- 10 г разрыхлителя (разрыхлителя теста);
- 300 г орехов (миндаль, грецкий);
- 400 г сухофруктов (чернослив, курага, клюква, инжир, клубника);
- 100 мл рома (или сок одного апельсина для пропитки).
Приготовление:
Нагрейте духовку до 160 градусов. Подготовьте форму для выпечки, смазав ее маслом или использовав бумагу для выпечки. В глубокой миске смешайте сливочное масло и сахар. Взбивайте миксером до получения воздушной массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Добавьте ванильный сахар и цедру апельсина, продолжая взбивать.
Постепенно вводите яйца, по одному, продолжая взбивать тесто. Просейте муку и разрыхлитель через сито в тесто. Аккуратно перемешивайте тесто до получения однородной массы.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, влейте ром в отдельную миску и замочите в нем сухофрукты.
Добавьте в тесто орехи и сухофрукты, предварительно отцеженные от рома. Перемешивайте тесто, равномерно распределяя начинку. Перелейте тесто в подготовленную форму и разровняйте его.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 160 градусах примерно 1,5-2 часа, или до тех пор, пока вставленный в центр нож останется чистым, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
После выпекания остудите кекс в форме, а затем выньте его и дайте полностью остыть. Пропитайте кекс ромом, используя кисточку, чтобы равномерно распределить жидкость.
После пропитки кекса оберните его в пленку и дайте пропитаться несколько часов или лучше всю ночь.
"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, подавайте кекс порезанным на порции, наслаждаясь великолепным вкусом английской рождественской выпечки.
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