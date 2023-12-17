Мобилизация в Украине, на Львовщине мужчину забрали с улицы в ТЦК, однако он отказался от призыва.

Мобилизация в Украине продолжается, тем временем во Львовской области к тюремному заключению приговорили мужчину, который отказался от мобилизации, по причине того, что "он не военный".

В приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области говорится, что мужчина 5 июня 2023 прошел врачебную комиссию, его было признано годным к службе в армии в период действия мобилизации в Украине.

Получив повестку он должен был на следующий день прийти в военкомат, но уклонился от службы в армии.

На суде мужчина вину признал и пояснил, что 5 июня находился по улице Сковороды в городе Стрый.

Внезапно остановился бус, его забрали в машину и отвезли в Стрыйский ТЦК для уточнения данных.

Житель Стрыя заявил, что он хотел обжаловать решение ВЛК.

На суде в разгар мобилизации в Украине мужчина добавил, что "он отказывается от призыва, поскольку не военный, не умеет и не желает воевать".

Суд признал мужчину виновным за 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Напомним, в декабре 2023 года не предусматриваются существенные изменения в мобилизации в Украине.

Обязательному призыву в разгар мобилизации в Украине подлежат:

мужчины с военным опытом от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья;

мужчины от 27 до 60 лет, пригодные и ограниченно пригодные, без опыта военной службы;

мужчины от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными решением ВЛК.

Женщины до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья могут присоединиться на службу в период действия мобилизации в Украине добровольно.

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