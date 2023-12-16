В ночь на 16 декабря российские оккупанты запустили по территории Украины 31 дрон-камикадзе Shahed-131/136, из которых 30 удалось сбить.

Как рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, этой ночью оккупанты осуществляли пуски не только с территории временно оккупированного Крыма, но и с Брянской и Курской областей.

Эксперт отметил, что рф использовала для налета тактику раздробленных групп, чтобы рассредоточить внимание украинских средств ПВО и мобильных групп перехвата. В этот раз было распознано 11 групп дронов-камикадзе, от двух до четырех шехедов в каждой, но данная тактика всё равно оказалась для россиян провальной.

Кроме того, военный обозреватель отметил, что по состоянию на первую половину декабря российские оккупационные войска уже применили по Украине 266 дронов-камикадзе.

"Это очень высокий показатель, но пока говорить о новом рекорде рано. В этом месяце россияне так же стараются запускать дроны камикадзе практически каждый вечер, без определённой привязки по времени. Основной временной диапазон пусков после 18:00 до 21:00", – заявил Александр Коваленко и добавил, что, несмотря на частоту пусков и количество применённых дронов, сложно говорить о критическом наращивании производства Shahed-131/136.

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