Если для того чтобы прожить рабочий день, вам необходимо много кофе, вы не одиноки.

Исследование показывает, что 76% американцев испытывают чувство усталости в течение многих дней в неделю. Эксперты из сферы здоровья дают советы по возможным причинам и мерам, которые следует принимать в дальнейшем, сообщает The Huffington Post.

Плохой сон, по словам эксперта по медицине сна Ноа Шигеля, по всей видимости, является основной причиной усталости у многих американцев. Хотя обычно взрослым рекомендуется спать 7-8 часов, даже при этом продолжительном сне возможно недостаточное восстановление организма.

По словам Ноа, многие пациенты, спящие 9 часов, все равно чувствуют усталость. Проблема часто вызывает нарушение окружающей среды, такие как голубые экраны гаджетов. Среди других факторов, влияющих на качество сна, эксперт указывает на температуру воздуха, удобство матраса, наличие шума, а иногда и присутствие домашних любимцев или детей в постели.

Относительно рекомендаций эксперт советует устанавливать постоянный график сна, ложиться в одно и то же время, ограничивать употребление кофеина и алкоголя, обеспечивать прохладную атмосферу в комнате (проветривание), избегая использования гаджетов перед сном.

Апноэ сна, расстройство, которое приводит к временному прекращению дыхательных движений во время сна, может существенно нарушить качество вашего сна. Это расстройство может быть обусловлено факторами, такими как расширенные миндалы, избыточный вес, аллергии и другие.

Для лечения апноэ сна важно восстановить проходимость дыхательных путей, расположенных в задней части горла. Обратитесь за консультацией к врачу для получения необходимой помощи. Кроме того, полезными могут быть такие меры, как сон на боку, воздержание от употребления алкоголя и снижение лишнего веса.

"Низкий уровень железа влияет на то, сколько кислорода попадает в ваши ткани и лишает их достаточного уровня энергии", – говорит Корриэл.

Это часто указывает на наличие анемии, однако пациенты могут испытывать усталость и иметь низкий уровень железа, не достигающий анемических значений.

Дополнительные проявления дефицита железа включают бледность кожи, ломкость ногтей и сухость кожи, головные боли и головокружение, боль в груди или ощущение одышки, холодные руки и ноги, а также воспаление или боли в языке. Диетолог Меделин Баслер рассказывает об этом.

Для решения этого проблемного состояния рекомендуется увеличить потребление продуктов, богатых железом, таких как устрицы, моллюски, птица и красное мясо.

Длительный прием железа в организм лучше обеспечивается продуктами животного происхождения, но вегетарианцы и веганы могут находить железо в таких продуктах, как белые бобы, шпинат, чечевица и цельнозерновые продукты.

Витамин B12 является существенным элементом, содержащимся в мясе, рыбе, птице, яйцах и молоке. В результате вегетарианцы, в частности веганы, могут возникнуть проблемы с недостаточным количеством этого витамина.

Этот витамин играет немаловажную роль в нормальном функционировании и развитии мозга, нервной системы, крови и других органов тела. Для компенсации дефицита Корриэль рекомендует использование различных методов, но наиболее распространенные среди них — это пероральные или инъекционные формы.

Даже если организму нужен немного сахара для получения энергии, лишнее количество может вызвать ненужные последствия, такие как избыточный вес, риск хронических заболеваний и "сахарные аварии", которые могут влиять на настроение и уровень энергии, отмечает психиатр Дион Метзгер.

Для преодоления этих "аварий" полезно употребление белка, который способствует стабилизации уровня сахара и предотвращает резкие колебания энергии.

Попытайтесь включить в свой рацион больше овощей и продуктов с низким содержанием жира и высоким содержанием белка. Ограничьте потребление жареных и сладких продуктов с сахаром, таких как печенье, пончики и торты.

Важно не исключать углеводы полностью, поскольку они превращаются в глюкозу, являющуюся основным источником пищи для мозга.

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