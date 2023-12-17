Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить праздничный пирог с рыбой. По словам "Мастер Шефа", блюдо можно подавать как горячим, так и холодным. Также он добавил, что можно изменять порядок начинки.
Ингредиенты:
- 1 кг слоеного дрожжевого теста
- 1 кг свежего шпината или 400 г размороженного
- 150 г лука
- 60–70 г сливочного масла
- 6 яиц
- Примерно 950 г тушки горбуши (500–550 г филе)
- Соль, перец
- Яйцо для помазки
- Немного муки для посыпки пергамента
Приготовление:
Разморозьте продукты заранее в холодильнике. Филе рыбы тщательно разработайте, удалите косточки. У свежего шпината удалите стебли и мелко порежьте листья. Лук мелко нарежьте, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Приготовление начинки:
Обжарьте лук на среднем огне в сливочном масле до золотистой окраски.
Добавьте шпинат, посолите и поперчите. Перемешивайте до того момента, пока шпинат не осел.
Яйца отварите почти вкрутую, охладите и нарежьте слайсами, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.
Приготовление теста:
Раскатайте очень холодное слоеное тесто на пергаменте и муке до толщины 4–5 мм.
Сборка и запекание:
"Мастер Шеф" Ярославский советует, выложите начинку на тесто в следующем порядке: шпинат с луком, слои яиц, ломтики горбуши. Посолите и поперчите по вкусу.
Заверните тесто, смажьте яйцом.
Сделайте на тесте легкий рисунок, не прорезая его до конца.
Поместите пирог в предварительно разогретую духовку до 180–185°C и выпекайте до золотистой корки, примерно 25–27 минут.
Подача:
Подавайте пирог горячим или холодным, нарезанным порционными кусочками.
Подсказка:
Вы можете экспериментировать с порядком слоев начинки, придавая пирогу различные вкусовые оттенки, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.
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