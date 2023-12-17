Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить праздничный пирог с рыбой. По словам "Мастер Шефа", блюдо можно подавать как горячим, так и холодным. Также он добавил, что можно изменять порядок начинки.

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Ингредиенты:

  • 1 кг слоеного дрожжевого теста
  • 1 кг свежего шпината или 400 г размороженного
  • 150 г лука
  • 60–70 г сливочного масла
  • 6 яиц
  • Примерно 950 г тушки горбуши (500–550 г филе)
  • Соль, перец
  • Яйцо для помазки
  • Немного муки для посыпки пергамента

Приготовление:

Разморозьте продукты заранее в холодильнике. Филе рыбы тщательно разработайте, удалите косточки. У свежего шпината удалите стебли и мелко порежьте листья. Лук мелко нарежьте, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Приготовление начинки:

Обжарьте лук на среднем огне в сливочном масле до золотистой окраски.

Добавьте шпинат, посолите и поперчите. Перемешивайте до того момента, пока шпинат не осел.

Яйца отварите почти вкрутую, охладите и нарежьте слайсами, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

Приготовление теста:

Раскатайте очень холодное слоеное тесто на пергаменте и муке до толщины 4–5 мм.

Сборка и запекание:

"Мастер Шеф" Ярославский советует, выложите начинку на тесто в следующем порядке: шпинат с луком, слои яиц, ломтики горбуши. Посолите и поперчите по вкусу.

Заверните тесто, смажьте яйцом.

Сделайте на тесте легкий рисунок, не прорезая его до конца.

Поместите пирог в предварительно разогретую духовку до 180–185°C и выпекайте до золотистой корки, примерно 25–27 минут.

Подача:

Подавайте пирог горячим или холодным, нарезанным порционными кусочками.

Подсказка:

Вы можете экспериментировать с порядком слоев начинки, придавая пирогу различные вкусовые оттенки, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.

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