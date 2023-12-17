Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить праздничный пирог с рыбой. По словам "Мастер Шефа", блюдо можно подавать как горячим, так и холодным. Также он добавил, что можно изменять порядок начинки.

Ингредиенты: 1 кг слоеного дрожжевого теста

1 кг свежего шпината или 400 г размороженного

150 г лука

60–70 г сливочного масла

6 яиц

Примерно 950 г тушки горбуши (500–550 г филе)

Соль, перец

Яйцо для помазки

Немного муки для посыпки пергамента Приготовление: Разморозьте продукты заранее в холодильнике. Филе рыбы тщательно разработайте, удалите косточки. У свежего шпината удалите стебли и мелко порежьте листья. Лук мелко нарежьте, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Приготовление начинки: Обжарьте лук на среднем огне в сливочном масле до золотистой окраски. Добавьте шпинат, посолите и поперчите. Перемешивайте до того момента, пока шпинат не осел. Яйца отварите почти вкрутую, охладите и нарежьте слайсами, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

Приготовление теста: Раскатайте очень холодное слоеное тесто на пергаменте и муке до толщины 4–5 мм. Сборка и запекание: "Мастер Шеф" Ярославский советует, выложите начинку на тесто в следующем порядке: шпинат с луком, слои яиц, ломтики горбуши. Посолите и поперчите по вкусу. Заверните тесто, смажьте яйцом. Сделайте на тесте легкий рисунок, не прорезая его до конца. Поместите пирог в предварительно разогретую духовку до 180–185°C и выпекайте до золотистой корки, примерно 25–27 минут. Подача: Подавайте пирог горячим или холодным, нарезанным порционными кусочками. Подсказка: Вы можете экспериментировать с порядком слоев начинки, придавая пирогу различные вкусовые оттенки, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.

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