Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт известного салата в новом варианте, поскольку Новый год можно встретить действительно по-новому. По словам "Мастер Шефа", пикантности вкусу придает не только мед с горчицей, нужно не бояться экспериментов.

Ингредиенты:

Картошка - 200 г

Морковь - 200 г

Яйца - 4 шт.

Соленые огурцы - 200 г

Мясо индейки - 200 г

Зеленый горошек - 200 г

Соевый соус - 50 мл

Для майонеза:

Яйцо - 1 шт.

Горчица - 1 ч.л.

Мед - 1 ч.л.

Сок лимона - ¼ шт.

Рафинированное растительное масло - 100 мл

Соль, перец - по вкусу

Сметана 15% - 2 ст.л. (опционально)

Приготовление:

Готовим ингредиенты:

Отвариваем картошку и яйца до готовности.

Мелко нарезаем картошку, морковь, огурцы, вареные яйца и мясо индейки.

Зеленый горошек отцеживаем, если используем замороженный, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Готовим майонез:

В глубокой миске смешиваем яйцо, горчицу, мед, сок лимона.

Медленно вливаем масло, постепенно перемешивая, до получения однородной консистенции.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, по вкусу добавляем соль и перец.

При желании, добавляем сметану для мягкости вкуса.

Сборка:

В большой миске объединяем все подготовленные ингредиенты.

Добавляем соевый соус для насыщенного вкуса.

Постепенно вливаем приготовленный майонез, тщательно перемешиваем, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Подача:

Оливье готово к подаче на стол.

При желании, украсьте зеленью или красным перцем.

Подсказка:

Чтобы сохранить свежесть салата, рекомендуется подавать его в охлажденном виде.

Вы можете экспериментировать с составом майонеза, подбирая пропорции под свой вкус, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.

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