Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт известного салата в новом варианте, поскольку Новый год можно встретить действительно по-новому. По словам "Мастер Шефа", пикантности вкусу придает не только мед с горчицей, нужно не бояться экспериментов.
Ингредиенты:
- Картошка - 200 г
- Морковь - 200 г
- Яйца - 4 шт.
- Соленые огурцы - 200 г
- Мясо индейки - 200 г
- Зеленый горошек - 200 г
- Соевый соус - 50 мл
Для майонеза:
- Яйцо - 1 шт.
- Горчица - 1 ч.л.
- Мед - 1 ч.л.
- Сок лимона - ¼ шт.
- Рафинированное растительное масло - 100 мл
- Соль, перец - по вкусу
- Сметана 15% - 2 ст.л. (опционально)
Приготовление:
Готовим ингредиенты:
Отвариваем картошку и яйца до готовности.
Мелко нарезаем картошку, морковь, огурцы, вареные яйца и мясо индейки.
Зеленый горошек отцеживаем, если используем замороженный, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Готовим майонез:
В глубокой миске смешиваем яйцо, горчицу, мед, сок лимона.
Медленно вливаем масло, постепенно перемешивая, до получения однородной консистенции.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, по вкусу добавляем соль и перец.
При желании, добавляем сметану для мягкости вкуса.
Сборка:
В большой миске объединяем все подготовленные ингредиенты.
Добавляем соевый соус для насыщенного вкуса.
Постепенно вливаем приготовленный майонез, тщательно перемешиваем, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Подача:
Оливье готово к подаче на стол.
При желании, украсьте зеленью или красным перцем.
Подсказка:
Чтобы сохранить свежесть салата, рекомендуется подавать его в охлажденном виде.
Вы можете экспериментировать с составом майонеза, подбирая пропорции под свой вкус, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.
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