Финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф Профессионалы 3" Николай Люлько поделился простым и очень вкусным рецептом выпечки к Рождеству.

В этот раз на своей странице в Instagram финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить традиционный рождественский венок.

Для теста "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

молоко 3,5% - 200 г

мука пшеничная – 400 г

сахар – 20 г

сухие дрожжи – 12 г

ванильный сахар – 20 г

сливочное масло – 65 г

яйцо – 1 шт.

соль – 5 г

Для начинки:

апельсин - 1 шт.

джем абрикосовый – 200 г

цукаты, вяленая вишня, изюм или ваши любимые сухофрукты - 250 г

коньяк/ром - 50 г

Для декора:

яйцо для смазки – 1 шт.

сахарная пудра – 40 г

"Мастер Шеф" Николай Люлько сразу заливает сухофрукты коньяком, добавляет сок одного апельсина, предварительно сняв с него цедру, заливает все кипятком и дает постоять 15 минут. После этого через сито убираем лишнюю влагу, добавляем к сухофруктам цедру и перемешиваем.

"Ингредиенты для теста замешиваем до однородной массы. Молоко и яйцо должны быть комнатной температуры! Оставляем тесто подняться, у меня это заняло 40 минут", – объясняет "Мастер Шеф" Николай Люлько.

Раскатываем тесто в пласт по размеру противня, немного больше, промазываем тесто джемом и равномерно высыпаем сухофрукты. Закручиваем тесто в рулет, защипываем края вдоль рулета, выкладываем в форме круга, поместив внутрь небольшой круглый сосуд, и защипываем край с краем. Сверху делаем на веночке надрезы ножом, накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут, чтобы тесто еще подошло.

Смазываем рождественский венок яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку с режимом верх-низ на 35-40 минут. Когда веночик остынет, "Мастер Шеф" Николай Люлько присыпает его сахарной пудрой.

Последние новости Украины:

Напомним, Николай Люлько дал рецепт идеальных блинов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф Профессионалы" Николай Люлько дал простой рецепт вкусного торта.

Также Politeka писала, что финалист Мастер Шеф Профессионалы Люлько дал рецепт интересной закуски из баклажанов.