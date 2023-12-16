Салат из пекинской капусты и курицы можно сделать еще вкуснее благодаря всего одному ингредиенту.

Салат из пекинской капусты и курицы не зря пользуется большой популярностью, пишет Politeka.net.

Ведь готовить его очень быстро и просто, а благодаря тому, что пекинская капуста гармонично сочетается с многими ингредиентами, можно с легкостью экспериментировать со вкусом.

Готовят салат с пекинской капустой и с салями, и с крабовыми палочками, и с охотничьими колбасками или ветчиной.

Кроме того, менять вкусы салата из пекинской капусты можно с помощью заправок. Так, можно просто добавить магазинный майонез, а можно сделать домашний.

Салат из пекинской капусты и курицы.

Можно в салат из пекинской капусты добавить растительное масло и бальзамический соус, а можно заправить его соусом из горчицы, масла и лимонного сока.

Об еще одном вкусном способе приготовления салата из пекинской капусты рассказала на своем YouTube-канале Оксана Голиян.

В салат из пекинской капусты и курицы Оксана советует добавить еще один вкусный ингредиент.

Итак, согласно этому рецепту понадобятся следующие ингредиенты: куриное филе, болгарский перец, кукуруза, яйца, соль, перец, пекинская капуста, лавровый лист, майонез, соль, перец - лук.

Салат из пекинской капусты и курицы.

Куриное филе нарезаем небольшими кубиками, также нарезаем три вареных яйца. Далее в тарелку добавляем нарезанный один болгарский перец.

Пекинскую капусту нарезаем полосками и тоже добавляем в глубокую тарелку.

Следующий шаг – высыпаем в салат консервированную кукурузу. Мелко нарезаем один репчатый лук.

Следующий шаг – заправляем салат майонезом, добавляем соль и перец.

Украшаем салат из пекинской капусты и курицы зеленым лучком.

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