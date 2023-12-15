Так, из-за недопуска детей к укрытию во время воздушной тревоги было начато досудебное расследование

Как сообщает прессслужба Киевской городской прокуратуры, 14 декабря примерно в 16 часов 20 минут во время тревоги 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть к укрытию в одной из школ в Святошинском районе.

Однако, заметив, что дети с собакой - охранник не допустил их к укрытию, несмотря на угрозу их жизни из-за ракетной атаки россиян.

Начато досудебное расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, находившихся в опасном для жизни состоянии (ч. 1 ст. 135 УК Украины).



"А что, собак, кошек не надо оберегать? Это у них, что?, такие инструкции?",

"... а животным убежище не нужно?!... В первую очередь мы должны быть людьми, а в данном случае это монстры" ;,

"В начале войны, все были вместе и животные и люди, прятались в подвалах и об аллергии или что-то не думали. А сейчас бл**а, когда война отступила от города, начали такие директора быковать!!! Не дай Бог чтобы что-то случилось с детьми, если бы эта твоя мать в глаза смотрела?

"Я бы на месте мамы спросила бы у директора почему так? Почему она работает в заведении с детьми и бережет своих учеников, а здесь два ребенка позабортом. И не важно, что это школьники не данного заведения. Война, к сожалению, не у всех. Благодаря их отцу, госпожа директор и та же охрана живы и спокойно спят в кроватях своих», - пишут в комментариях возмущенные украинцы.

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