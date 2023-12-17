Тарифы коммуналки в Украине, стало известно, когда подорожают газ, вода, тепло и свет.

В Украине могут повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду.

Об этом идет речь в Инфляционном отчете Национального банка Украины.

В 2024 году украинцы будут платить за газ, горячую воду и тепло такие же тарифы, что и в нынешнем году.

Однако уже после отмены моратория, который может произойти в 2025 году, повышение цен избежать не удастся.

Сообщается, что тарифы в Украине будут повышаться в несколько этапов.

Также известно, что мораторий распространен не на все коммунальные услуги, поэтому тарифы в Украине на холодную воду и свет могут повыситься и в 2025 году.

"Даже, несмотря на высокую социальную значимость тарифов, которая будет влиять на Кабмин, после отмены моратория избежать их повышения не удастся. И тарифы придется повышать до рыночных уровней», – сообщили в ведомстве.

"Я понимаю, что повышения цен не избежать, если хотим в Евросоюз. Вопрос!!!Когда будет достойна заработная плата, чтобы оплатить эти тарифы?",

"И..как ни странно,но это срабатывает...---"" Тарифы увеличиваться не будут, но количество квитанций за одну и ту же услугу стремительно растет.""...",

"Как минималку поднимите то сразу заберут! Чтобы те, кто работает за минималку, а это государственные предприятия. Жили и доживали в нищете",

"Зарплаты когда повышать планируют на обоснованный уровень?", - пишут комментарии украинцы.

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Напомним, некоторые украинцы освобождены от уплаты коммуналки.

Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

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