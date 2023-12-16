На столе Юрия Горбунова оливье появляется не только на Новый год, но и на другие праздники и выходные дни, так что ведущий знает, как приготовить салат вкусно и оригинально.

По словам Юрия Горбунова, в его семье готовят «этот чудо салат» оливье достаточно «частенько», пишет Politeka. net.

Горбунов также отметил, что рецептов оливье очень много и, например, мама его жены Кати Осадчей готовит его «ужасно вкусным» и с рыбой, а именно с лососем.

«Он и полезный, и вкусный, и питательный», - рассказал Юрий Горбунов в эфире «Сніданок з 1+1».

Но по рецепту, о котором рассказал Горбунов, оливье готовится не с рыбой, а с шампиньонами.

Для его приготовления нужны следующие ингредиенты: куриное филе – 400 г, 2 яйца, 250 г шампиньонов, 4 соленых огурца, 3 шт. отварного картофеля, 2 шт. отварной моркови, майонез, соль и перец.

Оригинальный рецепт оливье.

Картофель и отварные яйца нарезаем традиционно кубиками. Также нарезаем куриное филе отварную морковь и маринованные огурцы.

Однако Юрий Горбунов советует готовить оливье с квашеными огурцами.

Добавляем к оливье консервированный горошек, шампиньоны, нарезанные кубиками, соль, перец и майонез.

Отметим, что лучше всего оливье будет смаковать с домашним майонезом. Также кулинары советуют делать заправку для оливье из майонеза и сметаны в пропорциях 50 на 50.

А обычную докторскую колбасу заменить курицей, говяжьим или свиным языком, лососем или даже креветками.

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