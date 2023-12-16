Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал детально, как приготовить десерт с тыквой и кофе.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, как сделать вкусный и нежный рецепт из тыквы и шоколада с кофе. По словам "Мастер Шефа", нужно не бояться разнообразия и попробовать нечто действительно новое.

Бисквит:

3 больших яйца

105-110 гр белка

80 гр сахарной пудры

Щепотка соли

3 желтка

50 гр сахарной пудры

75 гр муки 1 сорта

5 гр сахарной пудры для посыпки

Крем маскарпоне с тыквенным пюре:

250 гр маскарпоне

200 гр сахарной пудры

200 гр тыквенного пюре

120 гр сливок 30%

Немного корицы (по желанию)

Свежий соус:

50 гр кофе эспрессо

50 гр воды

75 гр черного шоколада 70%

20 гр амаретто или коньяка

Приготовление:

Взбиваем белок с сахарной пудрой и щепоткой соли до образования мягкой пены. Отдельно взбиваем желтки с сахарной пудрой до устойчивой пены.

Осторожно соединяем белково-желтковую массу, через сито добавляем муку, осторожно перемешиваем лопаткой, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Выкладываем на пергамент круглые формы, посыпанные сахарной пудрой.

Выпекаем при 190 градусах Цельсия примерно 9 минут.

Для крема:

"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, смешиваем маскарпоне комнатной температуры с сахарной пудрой, добавляем тыквенное пюре и корицу.

Отдельно взбиваем сливки и добавляем их к смеси.

Для свежего соуса:

Смешиваем воду и кофе, добавляем кусочки шоколада.

Доводим до кипения, перемешивая венчиком, и варим до загустения пару минут.

Охлаждаем и добавляем амаретто или коньяк, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Сборка:

Пропитываем бисквит савоярди в шоколадно-кофейном соусе и укладываем первым слоем на дно подходящей емкости.

На бисквите укладываем ложку тыквенно-творожной смеси.

"Мастер Шеф" Ярославский подмечает, повторяем слои, завершая последним слоем тыквенно-творожного крема.

Завершение:

Даем постоять в холодильнике 3-4 часа.

Подаем в стаканах, креманках или в большой семейной емкости.

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