Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, как сделать вкусный и нежный рецепт из тыквы и шоколада с кофе. По словам "Мастер Шефа", нужно не бояться разнообразия и попробовать нечто действительно новое.
Бисквит:
- 3 больших яйца
- 105-110 гр белка
- 80 гр сахарной пудры
- Щепотка соли
- 3 желтка
- 50 гр сахарной пудры
- 75 гр муки 1 сорта
- 5 гр сахарной пудры для посыпки
Крем маскарпоне с тыквенным пюре:
- 250 гр маскарпоне
- 200 гр сахарной пудры
- 200 гр тыквенного пюре
- 120 гр сливок 30%
- Немного корицы (по желанию)
Свежий соус:
- 50 гр кофе эспрессо
- 50 гр воды
- 75 гр черного шоколада 70%
- 20 гр амаретто или коньяка
Приготовление:
Взбиваем белок с сахарной пудрой и щепоткой соли до образования мягкой пены. Отдельно взбиваем желтки с сахарной пудрой до устойчивой пены.
Осторожно соединяем белково-желтковую массу, через сито добавляем муку, осторожно перемешиваем лопаткой, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Выкладываем на пергамент круглые формы, посыпанные сахарной пудрой.
Выпекаем при 190 градусах Цельсия примерно 9 минут.
Для крема:
"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, смешиваем маскарпоне комнатной температуры с сахарной пудрой, добавляем тыквенное пюре и корицу.
Отдельно взбиваем сливки и добавляем их к смеси.
Для свежего соуса:
Смешиваем воду и кофе, добавляем кусочки шоколада.
Доводим до кипения, перемешивая венчиком, и варим до загустения пару минут.
Охлаждаем и добавляем амаретто или коньяк, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Сборка:
Пропитываем бисквит савоярди в шоколадно-кофейном соусе и укладываем первым слоем на дно подходящей емкости.
На бисквите укладываем ложку тыквенно-творожной смеси.
"Мастер Шеф" Ярославский подмечает, повторяем слои, завершая последним слоем тыквенно-творожного крема.
Завершение:
Даем постоять в холодильнике 3-4 часа.
Подаем в стаканах, креманках или в большой семейной емкости.
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