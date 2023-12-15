Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт десерта, который хорошо подойдет в качестве легкого перекуса.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой и изысканный рецепт Панна Коты – нежного сливочного десерта, придающего нотки роскоши вашему столу. Вместо сахара можно использовать ароматные сиропы для новых оттенков вкуса. По желанию, украсьте сверху различными ягодами или фруктами, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

Ингредиенты:

250 г молока (желательно 2,5% жирности)

200 г сливок (жирность не менее 30%)

50 г сахара (можно использовать тростниковый или обычный)

Ваниль или ванильный сахар (5 г или половина палочки)

4-5 г желатина

Для малинового пюре:

300 г малины

30 г сахара

Приготовление:

Замачиваем желатин (4-5 г, пластины или порошок) в соответствии с инструкцией на упаковке.

В сотейнике смешиваем молоко (250 г) с сахаром (50 г) и ванилью. Подогреваем, доводим почти до кипения, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавляем замоченный желатин в горячее молоко, растворяем. Остужаем и переливаем смесь в другую емкость. Ставим в холодильник (желательно на ночь или минимум 3-5 часов).

Приготавливаем малиновое пюре: смешиваем малину (300 г) с сахаром (30 г), разминаем вилкой и протираем через сито. Если пюре не будет употребляться сразу, рекомендуется довести его до кипения.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, когда "молочное желе" застынет в холодильнике, взбиваем сливки.

Блендером разминаем "молочное желе" и постепенно добавляем взбитые сливки.

Разливаем массу по формам и ставим в холодильник на 1-2 часа, пока не застынет.

Когда Панна Кота застынет в формах, сверху добавляем малиновое пюре и оставляем в холодильнике или подаем сразу, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

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