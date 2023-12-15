Военный эксперт Олег Жданов рассказал о реальном потенциале рф и представил цифры, характеризующие силы российской авиации. По мнению эксперта, возможность исчерпания запасов военных самолетов у россии крайне сомнительная.

"На текущий момент россия занимает второе место в мире по числу военных самолетов, насчитывая 4182 борта. Даже учитывая потери, которые Украина заявила о нанесении российской авиации в ходе военной кампании (293 сбитых самолета и 284 сбитых вертолета), запасы летательных аппаратов у россии остаются значительными.

В данный момент рф далека от исчерпания своего военного авиационного потенциала, и даже заявленные потери еще не приблизились к середине общего числа боевых самолетов, доступных оккупантам" - поделился эксперт.

Также он сообщил, российские военные усилили передвижение боевой техники и инженерного оборудования в направлении севера Донецкой области через город Мариуполь.

Это вызывает опасения, особенно в отношении направления к Угледару. На текущий момент российские войска концентрируются в Волновахском районе и на севере Мариупольского района, рядом с Угледаром и Марьинкой. Существует вероятность, что оккупационные силы могут усилить давление на Марьинку или подготовиться к наступлению в направлении Угледара.

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Также напомним, где, по мнению аналитиков, оккупанты нанесут следующий удар.