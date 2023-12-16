Мобилизация в Украине продолжается, комбат Михаил Крыжановский заявил, что украинцы должны "проснуться и понять, что воевать сейчас является обязанностью каждого мужчины".

Командир 4-го батальона оперативного назначения бригады "Рубеж", подполковник Михаил Крыжановский считает, в дальнейшем ситуация во время мобилизации в Украине может ухудшаться.

Военный добавил - ошибочно считать, что у разгар мобилизации в Украине "кто-то имеет какое-то право или кто-то был не создан для этой войны" .

По его словам, большинство Сил обороны Украины сейчас – это не профессиональные военные, а люди гражданских профессий, в частности, врачи, архитекторы, водители, и так далее.

"Противник в человеческом ресурсе преобладает нас в три-четыре раза, по сравнению с демографическими данными РФ и нашими, если их там 100 с лишним миллионов, то нас – 30 с лишним. Соответственно, человеческого ресурса у них очень много", – резюмировал командир батальона из бригады "Рубеж".

"Если каждый, пусть все идут. А то к мажорам ТЦК даже боится подходить, а к простым людям как с *** ту относятся,

"Так езжайте в Буковель, идите в суды, полицию, военкомат- там есть много мужчин",

"Если точка катастрофы наступила,оружия дают все меньше чем раньше то может пора садиться за стол переговоров?у нас люди не бесконечны", - пишут украинцы в комментарях.

Источник: Radio NV.

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