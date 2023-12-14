На своей странице в Instagram финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как просто и быстро приготовить усовершенствованный торт "Наполеон".

По этому рецепту вам не придется возиться с тестом, можно взять готовое слоеное, а кокосовый крем сделает вкус этого тортика нереальным.

Для приготовления "Наполеона" с кокосовым кремом "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

тесто слоеное - 900 г

молоко кокосовое – 800 г

молоко коровье - 300 г

сливки жирностью 33% – 500 г

сахар – 400 г

ванильный сахар – 50 г

желтки – 180 г

кукурузный крахмал – 80 г

кокосовый ликер – 160 г

цедра лайма – из 4-х штук

Тесто финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько делит на 9 частей и каждую раскатывает в пласт толщиной 1-2 мм, вилкой делает на каждом корже много проколов. По одному выкладываем коржи на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 8-10 минут до золотистого цвета.

Готовые коржи подрезаем, чтобы они были одинакового размера, а обрезки пойдут на посыпку в конце.

Для крема "Мастер Шеф" Николай Люлько сначала смешивает сахар, ванильный сахар и крахмал, затем добавляет желтки и снова перемешивает. После этого добавляем кокосовое молоко, сливки, молоко, перемешиваем все, ставим на паровую баню и доводим смесь до густой кремовой массы, постоянно помешивая.

Когда крем остынет, добавляем в него цедру лайма, кокосовый ликер и перемешиваем. Кокосовым кремом перемазываем коржи (на каждый корж пойдет примерно 230 г крема).

Смазанный торт "Мастер Шеф" Николай Люлько отправляет на 1 час в холодильник, затем достает, присыпает его крошкой теста и снова ставит в холодильник на ночь.

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