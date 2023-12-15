На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить сытное, наваристое и вкусное блюдо за короткое время. Так, "Мастер Шеф" Литвинова дала рассказала, как приготовить всем давно знакомый и любимый рыбный суп - уху в Одесском стиле.

Ингредиенты для ухи:

700-800 г мелкой рыбы (сарделька, тюлечка, анчоус)

800 г крупной рыбы (кефаль, судак, щука, лещ, линь)

2 луковицы репчатого лука

1 морковь

3 картофелины

Ингредиенты для Тузлука (Одесского саламура):

1 стакан навара с ухи

2 помидора

4 зубчика чеснока (по вкусу)

1 острый перец (по вкусу)

1 ст. ложка оливкового масла

2 ч. ложки соли

3-4 веточки укропа

Приготовление:

Подготовьте рыбу: промойте и очистите от чешуи, удалите внутренности, нарежьте на порционные кусочки, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Лук и морковь мелко нарубите. Картошку очистите и нарежьте кубиками.

В большой кастрюле налейте 2 литра воды, доведите до кипения. Положите крупную рыбу, лук, морковь и картошку. Варите на среднем огне около 15 минут.

"Мастер Шеф" Литвинова подмечает, добавьте мелкую рыбу, варите еще 5-7 минут, до тех пор, пока картошка не будет готова.

Для приготовления Тузлука в блендере сочетайте навар с ухи, помидоры, чеснок, острый перец, оливковое масло, соль. Измельчите до получения однородной массы.

Добавьте полученный саламур в уху, перемешайте, дайте постоять пару минут, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.

Подавайте горячую уху по-Одесски, посыпанную свежим укропом, с белым хлебом. Подарите вашему столу вкусное и ароматное блюдо!

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