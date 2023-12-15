Получение жилищной субсидии в Украине возможно только для ограниченного количества граждан. Более того, в некоторых случаях эта форма помощи может быть отменена. Пенсионный фонд Украины напомнил о том, кто именно и при каких условиях может потерять право на получение субсидии.

Согласно информации Пенсионного фонда, жилищная субсидия не предоставляется в случаях, когда в течение года перед месяцем обращение за назначением субсидии кто-либо из членов семьи совершил покупку товаров долгосрочного использования на сумму, превышающую 50 тысяч гривен, или оплатил работы или услуги на эту сумму.

Важно, чтобы эти операции не касались медицинских, образовательных или жилищно-коммунальных услуг согласно социальным нормам.

Также указано, что оформление кредита на части на меньшую сумму, даже если это несколько платежей на 10 000 гривен, не помешает назначению дальнейшей субсидии.

Другие причины, по которым может быть отменена субсидия, включают превышение площади квартиры или дома - соответственно 130 или 230 квадратных метров, наличие на депозитном счете или в распоряжении облигаций внутреннего государственного займа на сумму свыше 100 000 гривен или покупка любой валюты на сумму эквивалентно 50 000 гривен, среди других условий.

Последние новости Украины:

Напомним, что украинцы рискуют потерять субсидии, в Минсоцполитики дали объяснение.

Как писала Politeka, украинцы смогут получить субсидию на дрова.

Также Politeka сообщала, что украинцев ошеломили неприятной проблемой, субсидии получают не все.