На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила быстрый рецепт тонких вафель с хрустящей корочкой. По словам "Мастер Шефа", эти хрустящие тонкие вафельки, сделанные из простого теста за несколько минут создадут не только аромат в вашем доме, а и вкуснейший завтрак, обед или ужин.
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- 120 г яиц (примерно 3 яйца)
- 150 г сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 150 г муки
- 50 г шоколада для запечатывания рожка (опционально)
Инструкции:
Подготовка ингредиентов:
Разогрейте домашнее сливочное масло до комнатной температуры.
В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до получения пышной массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Добавление масла:
Постепенно добавляйте сливочное масло в яично-сахарную массу, продолжая взбивать.
Просеивание муки:
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, постепенно добавляйте просеянную муку в тесто, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков.
Создание однородного теста:
Перемешивайте тесто до получения однородной массы без комочков.
Подготовка формы:
Разогрейте вафельницу.
Смажьте формы вафельного железа маслом или используйте силиконовую кисточку.
Приготовление вафель:
Выложите порцию теста на горячую вафельную форму и равномерно распределите его по поверхности, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Закройте вафельницу и готовьте вафли в соответствии с инструкциями вашего устройства.
Подача:
После готовности вафель, можно добавить немного шоколада в центр каждой вафли, чтобы он растекся от тепла.
Подача и украшение:
Подавайте вафли горячими, посыпанными сахаром или по желанию украшенными свежими фруктами, ягодами или мятой, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.
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