На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила быстрый рецепт тонких вафель с хрустящей корочкой. По словам "Мастер Шефа", эти хрустящие тонкие вафельки, сделанные из простого теста за несколько минут создадут не только аромат в вашем доме, а и вкуснейший завтрак, обед или ужин.

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

120 г яиц (примерно 3 яйца)

150 г сахара

1 ч.л. ванильного сахара

150 г муки

50 г шоколада для запечатывания рожка (опционально)

Инструкции:

Подготовка ингредиентов:

Разогрейте домашнее сливочное масло до комнатной температуры.

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до получения пышной массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Добавление масла:

Постепенно добавляйте сливочное масло в яично-сахарную массу, продолжая взбивать.

Просеивание муки:

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, постепенно добавляйте просеянную муку в тесто, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков.

Создание однородного теста:

Перемешивайте тесто до получения однородной массы без комочков.

Подготовка формы:

Разогрейте вафельницу.

Смажьте формы вафельного железа маслом или используйте силиконовую кисточку.

Приготовление вафель:

Выложите порцию теста на горячую вафельную форму и равномерно распределите его по поверхности, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Закройте вафельницу и готовьте вафли в соответствии с инструкциями вашего устройства.

Подача:

После готовности вафель, можно добавить немного шоколада в центр каждой вафли, чтобы он растекся от тепла.

Подача и украшение:

Подавайте вафли горячими, посыпанными сахаром или по желанию украшенными свежими фруктами, ягодами или мятой, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.

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