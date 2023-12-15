"ПриватБанк" оставляет клиентов без денег. Иногда причины такого решения от банка достаточно странны. Клиент "ПриватБанк" пожаловался, что ему заблокировали карточку из-за жалобы мошенника. Удивительной историей мужчина поделился на специализированном сайте Минфин.

Клиент поделился, что его карта была заблокирована без предупреждения от "ПриватБанк". Он обратился к поддержке банка за разъяснением. Там ему заявили, что карточка заблокирована из-за жалобы другого клиента, обвинившего мужчину в мошенничестве. Большим плюсом является то, что в поддержке "ПриватБанк" также написали, кто подал жалобу.

"Им оказался самый обычный мошенник с биржи BINANCE. У него профили есть отзывы о том, что он уже неоднократно занимался такими делами. После того как он оплачивает ордер на бирже и получает в обмен на свою гривну мой цифровой доллар, он сразу же звонит в "ПриватБанк" чтобы ему вернули его гривны и в конечном итоге он остается с цифровым долларом так еще и хочет чтобы ему обратно вернули его гривны!", - объяснил клиент "ПриватБанк".

Клиент "ПриватБанк" обратился к техподдержке биржи. Там заблокировали аккаунт настоящего мошенника и заморозили все его активы. "ПриватБанк" были предоставлены подтверждающие документы, что преступник жалобы бросает для забавы и с мошеннической целью. Но банковские счета мужчины, которого мошенник обвинил, не были разблокированы.

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