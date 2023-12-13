Как очистить сковороду, кастрюлю и любую другую посуду в домашних условиях – оказывается это возможно очень быстро и просто.

Очистить сковороду от нагара и жира в домашних условиях можно очень быстро и просто с помощью обычного средства, пишет Politeka.net.

С помощью этого совета можно очистить сковороду, кастрюлю, ковшики, столовые приборы и другие предметы буквально за одно мгновение.

Алюминий, чугун заблестят, как новые! Даже те предметы, которые находятся в самом ужасном и запущенном состоянии.

Итак, для того, чтобы очистить сковороду от нагара и жира необходимо взять хозяйственное мыло 72% и натереть его на терку. Достаточно одной столовой ложки. Добавляем одну столовую ложку горчичного порошка и одну столовую ложку пищевой соды.

Некоторые хозяйки вместо горчицы используют лимонную кислоту.

Заливаем смесь водой, доводим до кипения. Все, чудо-средство, чтобы очистить сковороду от нагара и жира в домашних условиях готово к использованию, и результат будет отличный.

Как очистить сковороду от нагара и жира.

Посуду можно прокипятить в этой воде в течение пяти минут, а можно также сделать пасту по этому составу и, намазав на сковороду или кастрюлю, подождать 15 минут и смыть. Такой способ очистки сковороды от нагара и жира тоже рабочий, главное – смесь не должна высохнуть.

Более того, таким образом можно даже удалить нагар с чугунной решетки на газовой плите.

Отметим, что этот способ очистки сковороды от нагара очень бюджетный и проверенный. Он пригодится также тем, у кого аллергия на различную бытовую химию.

Как очистить сковороду, кастрюлю и любую другую посуду от нагара и жира.

Для того, чтобы очистить сковороду, кастрюлю и любую другую посуду этим средством тереть долго и тяжело не придется – нагар размягчится и будет буквально отпадать.

Посуда буквально засияет, как новая, только что купленная в магазине.

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