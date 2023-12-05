Очистить сковороду от нагара, жира и любых других загрязнений простым и быстрым способом – это возможно.

Как очистить сковороду от нагара – этим вопросом рано или поздно задаются все хозяйки, пишет Politetka.net.

Некоторые советуют очистить сковороду от нагара с помощью «варки» посуды, физических усилий и даже пескоструя. Однако есть намного более простой способ, который поможет быстро очистить сковороду от нагара и жира.

Итак, как очистить сковороду от нагара быстро и просто. Для этого способа нам понадобятся непосредственно сама сковорода, мусорные мешки или любые другие пакеты. Для этого способа хватит двух-трех штук. И самый главный компонент, который поможет очистить сковороду от нагара – нашатырный спирт. В больших бутылках его можно приобрести в магазинах, специализирующихся на товарах для дома и сада.

Как очистить сковороду от нагара

Первое, что надо сделать, чтобы очистить сковороду от нагара – откручиваем ручку. Ее необходимо помыть отдельно. Далее – кладем сковороду в пакеты для мусора. Следующий шаг в очистке сковороды от нагара – наливаем в пакеты со сковородой нашатырный спирт. Аккуратно, чтобы не попало на кожу. Наливаем около 50 грамм.

Пакет с нашатырным спиртом и сковородой плотно завязываем. Для для того, чтобы этот способ по очистке сковороды сработал, необходимо, чтобы жидкость растеклась по всей поверхности посуды.

Оставьте пакеты со сковородой на 12 часов. Лучше, если на балконе – так в квартире не будет запаха.

Чтобы очистить сковороду от максимально толстого нагара – оставьте сковороду на более длительное время и налейте больше спирта.

Как очистить сковороду от нагара

Достав сковороду, вы, скорее всего, удивитесь. Этот способ очистки сковороды от нагара действительно работает. Она станет как новая.

Последний шаг по очистке сковороды от нагара – смойте нагар и спирт обычной губкой, прикрутите ручку.

Однако, стоит учесть, что этот способ очистки сковороды от нагара можно использовать только со сковородами обычными, без тефлонового покрытия.

Как очистить сковороду от нагара

Для решения проблемы по очистке сковороды с антипригарным покрытием есть другие способы.

Итак, как очистить сковороду от нагара в том случае, если есть тефлоновое покрытие: например, наполненную водой сковороду довести до кипения, добавить немного жидкого моющего средства, снять с огня и оставить примерно на час. После этого – необходимо помыть сковороду мягкой губкой.

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