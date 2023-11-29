Дим під час перших одного або двох використання нової духовки – це нормально, оскільки нагрівальний елемент усередині багатьох духовок має заводське покриття на олійній основі, яке може димитися.

Оскільки коптильна піч може надавати їжі всередині неприємного присмаку підгорілого, виробники духовок зазвичай рекомендують «пропалити» духовку (тобто спалити заводське покриття), перш ніж використовувати її для приготування їжі вперше.

Вимкніть її, якщо вона увімкнена, дайте їй повністю охолонути, потім зніміть каструлі та сковорідки з ґрат духовки.

Закрийте духовку і встановіть її на «запікання» при температурі, рекомендованій виробником, на тривалість (від півгодини до години).

Після того, як ви обгоріли в духовці, ви не повинні помічати диму при подальшому використанні.

Видаліть залишки їжі, що пригоріли.

У вживаних духовках дим зазвичай є побічним продуктом згоряння залишків їжі в духовці. Якщо ви регулярно смажите продукти з високим вмістом жиру, такі як стейки, або випікаєте такі продукти, як піца, прямо на решітках духовки без дека під ними, жир може розбризкуватися на даху та бічних стінках духовки, а шматки їжі або сміття можуть впасти на підлогу . Якщо ви нехтуєте очищенням цих залишків, поки вони ще вологі, вони можуть затвердіти, а при подальшому використанні духовки згоріти, випустити дим, а в поодиноких випадках - спалахнути.

Витріть залишки очищувача.

Якщо ви нещодавно очистили прилад за допомогою комерційного розчинника, що чистить, але тепер бачите, що духовка димить, швидше за все, це результат залишків засобу для чищення, які тепер згоряють і виділяють дим. Оскільки цей дим може супроводжувати хімічні пари, вам слід згасити його якнайшвидше.

Замініть несправні нагрівальні елементи.

В електричних духовках дим, що виходить із духовки під час циклу самоочищення, також може сигналізувати про подальше коротке замикання нагрівальних елементів внаслідок надмірного нагрівання. Відомо, що ці елементи перед виходом з ладу короткочасно гудуть та виділяють дим.

Зменшіть тиск газу.

У газових печах високий тиск газу зазвичай виникає через неправильне переведення печі з природного газу (палива, для якого вона спочатку була розроблена) на рідкий пропановий тип палива. Вищий тиск може призвести до більш високого та гарячого полум'я основного пальника в нижній частині духовки, що, у свою чергу, може призвести до утворення великої кількості диму.

Джерело: bobvilla.

Читайте також:

Як утеплити вхідні двері: ефективні поради, які допоможуть зігрітися взимку.

У будинку завжди буде чисто: основні поради щодо прибирання, які слід використовувати щомісяця

Які недорогі речі допоможуть підтримувати лад у будинку