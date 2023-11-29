Поскольку коптильная печь может придавать еде внутри неприятный привкус подгоревшего, производители духовок обычно рекомендуют «прожечь» духовку (т. е. сжечь заводское покрытие), прежде чем использовать ее для приготовления пищи в первый раз.
Выключите ее, если она включена, дайте ей полностью остыть, затем снимите кастрюли и сковородки с решеток духовки.
Закройте духовку и установите ее на «запекание» при температуре, рекомендованной производителем, на рекомендуемую продолжительность (от получаса до часа).
После того, как вы обгорели в духовке, вы больше не должны замечать дыма при дальнейшем использовании.
Удалите пригоревшие остатки пищи.
В бывших в употреблении духовках дым обычно является побочным продуктом сгорания остатков пищи в духовке. Если вы регулярно жарите продукты с высоким содержанием жира, такие как стейки, или выпекаете такие продукты, как пицца, прямо на решетках духовки без противня под ними, жир может разбрызгиваться на крыше и боковых стенках духовки, а куски еды или мусор могут упасть на пол. Если вы пренебрегаете очисткой этих остатков, пока они еще влажные, они могут затвердеть, а при последующем использовании духовки сгореть, испустить дым, а в более редких случаях - загореться.
Вытрите остатки очистителя.
Если вы недавно очистили прибор с помощью коммерческого чистящего растворителя, но теперь видите, что духовка дымит, скорее всего, это результат остатков чистящего средства, которые теперь сгорают и выделяют дым. Поскольку этот дым может сопровождать химические пары, вам следует потушить его как можно скорее.
Замените неисправные нагревательные элементы.
В электрических духовках дым, исходящий из духовки во время цикла самоочистки, также может сигнализировать о предстоящем коротком замыкании нагревательных элементов в результате чрезмерного нагрева. Известно, что эти элементы перед выходом из строя кратковременно гудят и выделяют дым.
Уменьшите давление газа.
В газовых печах высокое давление газа обычно возникает из-за неправильного перевода печи с природного газа (топлива, для которого она изначально была разработана) на жидкий пропановый тип топлива. Более высокое давление может привести к более высокому и горячему пламени основной горелки в нижней части духовки, что, в свою очередь, может привести к образованию большого количества дыма.
Источник: bobvila.
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