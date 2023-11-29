Дым во время первых одного или двух использований новой духовки — это нормально, поскольку нагревательный элемент внутри многих духовок имеет заводское покрытие на масляной основе, которое может дымиться.

Поскольку коптильная печь может придавать еде внутри неприятный привкус подгоревшего, производители духовок обычно рекомендуют «прожечь» духовку (т. е. сжечь заводское покрытие), прежде чем использовать ее для приготовления пищи в первый раз.

Выключите ее, если она включена, дайте ей полностью остыть, затем снимите кастрюли и сковородки с решеток духовки.

Закройте духовку и установите ее на «запекание» при температуре, рекомендованной производителем, на рекомендуемую продолжительность (от получаса до часа).

После того, как вы обгорели в духовке, вы больше не должны замечать дыма при дальнейшем использовании.

Удалите пригоревшие остатки пищи.

В бывших в употреблении духовках дым обычно является побочным продуктом сгорания остатков пищи в духовке. Если вы регулярно жарите продукты с высоким содержанием жира, такие как стейки, или выпекаете такие продукты, как пицца, прямо на решетках духовки без противня под ними, жир может разбрызгиваться на крыше и боковых стенках духовки, а куски еды или мусор могут упасть на пол. Если вы пренебрегаете очисткой этих остатков, пока они еще влажные, они могут затвердеть, а при последующем использовании духовки сгореть, испустить дым, а в более редких случаях - загореться.

Вытрите остатки очистителя.

Если вы недавно очистили прибор с помощью коммерческого чистящего растворителя, но теперь видите, что духовка дымит, скорее всего, это результат остатков чистящего средства, которые теперь сгорают и выделяют дым. Поскольку этот дым может сопровождать химические пары, вам следует потушить его как можно скорее.

Замените неисправные нагревательные элементы.

В электрических духовках дым, исходящий из духовки во время цикла самоочистки, также может сигнализировать о предстоящем коротком замыкании нагревательных элементов в результате чрезмерного нагрева. Известно, что эти элементы перед выходом из строя кратковременно гудят и выделяют дым.

Уменьшите давление газа.

В газовых печах высокое давление газа обычно возникает из-за неправильного перевода печи с природного газа (топлива, для которого она изначально была разработана) на жидкий пропановый тип топлива. Более высокое давление может привести к более высокому и горячему пламени основной горелки в нижней части духовки, что, в свою очередь, может привести к образованию большого количества дыма.

Источник: bobvila.

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