На Купянском направлении российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений группировки войск "Запад" и начали усиленно давить на позиции Сил обороны Украины.

Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт напомнил, что ещё с ноября в районе Куземовки, Кривошиевки и Сторожевки размещались подразделения противника, указывавшие на вероятную их активизацию в ближайшее время.

Александр Коваленко отметил, что общее количество ГВ "Запад" на сегодняшний день составляет:

личный состав – около 65 тысяч;

танки – 700 ед. (вместо 891);

боевые бронированные машины – немногим более 1 тыс. ед. (вместо 2 670);

артиллерия ствольная – 650 ед. (вместо 970);

ракетные системы залпового огня – 200 ед.

По словам эксперта, это не самая худшая недоукомплектация среди всех группировок войск оккупантов, но она все равно ограничивает возможности эффективного прорыва линий обороны и продвижения вглубь территорий, и именно этот фактор поясняет, почему россияне, начав наступление по Лимано-Купянской оси в конце мая-начале июня, так и не достигли за полгода каких-то результатов.

"При этом они с октября оттягивают наиболее боеспособные ресурсы под Авдеевку из состава ГВ «Центр», что говорит о том, что если до Нового года РОВ не смогут окружить и захватить Авдеевку, то после НГ начнут тянуть ресурс с других ГВ. Каких? Запорожского? Херсонского «Днепр»? Нет. Угадайте с какого. Выводы? Не двусмысленные. Не создавайте апокалиптические волны, там, где это неуместно", – добавил военный обозреватель.

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