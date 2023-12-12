Квашеную капусту известный шеф-повар и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко обожает с детства и знает, как ее приготовить так вкусно, что «за уши не оттащишь».

Говоря о квашеной капусте, Евгений Клопотенко признался, что это одно из воспоминаний его детства.

«Потому что мы с папой, помню, на шинковке шинковали ее много. Квасил и ел!», - поделился Клопотенко воспоминаниями на своем YouTube-канале.

Этот рецепт квашеной капусты Евгений Клопотенко называет крутым и проверенным.

«Очень быстрый рецепт, чтобы через 3-5 дней вы ее уже могли пробовать», – говорит Клопотенко.

Для того чтобы заквасить капусту необходимо взять обычную белокочанную капусту и нашинковать ее.

Для этого Евгений Клопотенко взял кулинарный нож, который в народе называют "экономкой".

Затем Клопотенко взял морковь и натер в капусту на крупной терке.

«Если вы хотите быть креативными, экспериментальными и что-то менять, добавьте сюда клюкву, специи», – посоветовал Евгений Клопотенко, отметив, что его рецепт квашеной капусты классический и базовый, поэтому без всяких экспериментов.

Далее Евгений Клопотенко взял полтора литра воды, добавил две столовых ложки соли и поставил на плиту.

«Важно, чтобы соль растворилась, а затем важно, чтобы вода остыла. Если вода не остынет и вы зальете горячим раствором капусту, то у вас ничего не заквасится», - предупредил Клопотенко об ошибке в квашении капусты.

Следующий шаг – Евгений Клопотенко засыпал пошинкованную капусту и натертую морковь в трехлитровую банку и залил водой с солью.

«Капусту не надо жмакать! Вот так просто делается квашеная капуста! Ставим на два-три дня в обычное место комнатной температуры, а затем, через два-три дня, когда вы почувствуете, что капуста уже немного поквасилась, ставим в холодильник, чтобы процесс квашения немножко приостановился и чтобы капуста была дольше вкусной и крутой» , – рассказал Евгений Клопотенко.

Квашеную капусту можно накрыть марлей, а можно не накрывать. Затем в холодильнике накрываем банку с квашеной капустой крышкой.

«Вот и все, все очень просто и быстро. И не нужно долго мучаться», - подчеркнул Евгений Клопотенко, демонстрируя банку с будущей квашеной капустой.

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